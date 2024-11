Heidi Klum: Intime Details aus dem Schlafzimmer – „Lieblingsübung“

Heidi Klum weiß, wie man im Gespräch bleibt. Ob als Supermodel oder TV-Ikone – die 51-Jährige ist auf der Bühne des Lebens eine echte Entertainerin. Doch das Rampenlicht überlässt sie nicht nur ihrer Karriere: Auch ihr Privatleben teilt Heidi bereitwillig mit der Welt, natürlich stets gewürzt mit einem Schuss Humor und Charme.

So lässt sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Liebesglück mit Ehemann Tom Kaulitz teilhaben und verrät gerne mal das eine oder andere intime Detail.

In Heidis Schlafzimmer geht’s zur Sache!

Seit 2019 Jahren gehen Heidi Klum und Tom Kaulitz nun Seite an Seite durchs Leben. Der Altersunterschied von 16 Jahren? Für Heidi kein Problem! Die beiden scheinen sich gefunden zu haben und präsentieren sich auf Social Media als Traumpaar, das nicht nur das Blitzlichtgewitter genießt, sondern auch das Leben hinter den Kulissen.

In einem Interview mit der britischen „Times“ wurde es jetzt richtig interessant, als Heidi auf das Thema Fitness zu sprechen kommt. Denn ihre Methode, in Form zu bleiben, ist alles andere als gewöhnlich. „Sport im Schlafzimmer ist meine Lieblingsübung“, scherzt die Modelmama und macht damit gleich klar: Auch nach fünf Jahren Ehe knistert es bei den beiden wie am ersten Tag. Für sie ist Tom ein „ebenbürtiger Partner.“

Heidi Klum: Tom mag’s knapp

Kritik an ihrer Beziehung müssen sich das Model und der „Tokio Hotel“-Gitarrist seit Tag eins anhören. Doch Heidi hat sich im Laufe ihrer Karriere ein dickes Fell zugelegt und kann inzwischen über fiese Stimmen hinwegsehen. „Ich kann den Lärm ausblenden, wenn ich nach Hause komme, die Tür schließe und mit den Kindern grille“, erklärt sie lässig.

Doch bei Heidis kleinen Enthüllungen im Interview bleibt es nicht, denn in Sachen Mode hat das Paar auch seine eigenen Vorlieben. Tom würde seine Frau am liebsten in einem rosa Minirock sehen.

Heidis Style-Empfehlung für Tom ist hingegen weniger anspruchsvoll: „Er kann alles tragen“, plaudert sie aus und wird dann doch ein wenig konkreter: „Ich mag ihn im Anzug oder in zerrissenen Jeans – aber am liebsten ausgezogen.“