Heidi Klum: Nach Intim-Shooting – Jetzt legt sie einen drauf

Es wird heiß in der Klum-Familie – und diesmal nicht nur wegen Heidi und Leni! Deutschlands berühmteste Model-Mama sorgt erneut für Schlagzeilen und bringt alle zum Staunen. Denn: Heidi Klum holt ihre 80-jährige Mutter Erna auf den Laufsteg!

Dabei werden die Klums regelrecht zur Dreifach-Bedrohung in der Modewelt. In der neuen „Intimissimi“-Kampagne wagt nun auch offiziell die Mama der „GNTM“-Jurorin den Schritt vor die Kameralinse.

Heidi Klum: Familie im Dessous-Fieber

Mit gewohntem Glamour und einer Prise Frechheit kündigte der ProSieben-Star die irre Nachricht auf Instagram an. Neben Tochter Leni wird nun auch Oma Erna in der neuen „Intimissimi“-Kampagne zu sehen sein. Drei Generationen, die gemeinsam für italienische Spitzen-Dessous posieren – das ist nicht nur ein modisches Statement, sondern auch ein starkes Zeichen der Frauenpower!

In einem herzerwärmenden Video, das Heidi in den sozialen Medien geteilt hat, sieht man, wie Erna schüchtern mit der Aussprache des Marken-Namens kämpft. Doch Heidi ermutigt ihre Mutter charmant: „Du sagst das immer so schön!“ Doch nicht jeder Fan ist über diese Entscheidung begeistert. Bereits die Kampagne mit Tochter Leni löste einen Shitstorm aus.

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: Während einige Fans und Prominente jubeln, beißen sich Kritiker die Zähne aus.

Diese mutige Entscheidung könnte Schule machen: Auch Michelle Hunziker und Tochter Aurora haben bereits bewiesen, dass Mode keine Frage des Alters ist. Das Mutter-Tochter-Gespann ließ sich 2024 für das Modemagazin „Tings“ in schwarzer Unterwäsche ablichten. Jetzt zieht Mama Klum nach und beweist, dass wahre Schönheit zeitlos ist.