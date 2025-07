Iris Klein nach der Trennung – jetzt zieht sie Konsequenzen

Für viele Menschen ist ein Name mehr als nur ein Eintrag im Ausweis – er steht für ihre Identität und ihre Herkunft. Besonders nach einer Trennung stellt sich oft die Frage: Will ich diesen Namen wirklich weitertragen?

Auch Iris Klein, Mutter von TV-Star Daniela Katzenberger, beschäftigt genau das. Denn obwohl ihre Scheidung von Peter Klein bereits im November 2024 rechtskräftig wurde, ist der Nachname „Klein“ weiterhin Teil ihrer offiziellen Identität. Doch damit soll nun Schluss sein.

Iris Klein will wieder eine „Katzenberger“ sein

Iris Klein will zurück zu ihren Wurzeln und zurück zu dem Namen, den auch ihre berühmte Tochter Daniela trägt: Katzenberger. „Ich habe zwei Kinder, die Katzenberger heißen. Ich habe zwei Enkel, die Katzenberger heißen. Da fühle ich mich einfach verbunden“, erklärte sie kürzlich im Gespräch mit RTL auf der Playboy-Party auf Mallorca.

Dass sie sich für diesen Schritt entschieden hat, liegt nicht nur an der familiären Verbundenheit, sondern auch am Wunsch, das Kapitel „Klein“ endgültig abzuschließen. Begleitet wurde Iris an dem Abend übrigens nicht von ihrem neuen Partner Stefan Braun. Er war aus beruflichen Gründen verhindert.

Iris Klein kämpft sich durch Bürokratie

Doch die Rückkehr zum früheren Nachnamen ist alles andere als unkompliziert. Die Behörden verlangen eine lange Liste an Dokumenten, ein echter bürokratischer Kraftakt. „Geburtsurkunde, Auszug aus dem Geburtsregister, Führungszeugnis – die Behörden wollen so viel. Das dauert einfach ewig“, klagt Iris.

++ auch interessant: Daniela Katzenberger spricht über ihren Ex-Job – ihre Tochter findet deutliche Worte ++

Geboren wurde sie einst in der Nähe von Worms als Iris Kruschwitz, nahm durch ihre Ehe mit Jürgen Katzenberger, Danielas Vater, dessen Nachnamen an. Nach der Scheidung 1990 heiratete sie Peter Klein und wurde erneut umbenannt. Doch nun ist für sie klar: Sie will zurück zu dem Namen, der sich für sie wie Heimat anfühlt.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Trotz aller Hürden bleibt Iris Klein entschlossen und kämpft sich durch den deutschen Behördendschungel.