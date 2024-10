„GNTM“: Plötzlich lässt Heidi die Bombe platzen – damit hatte niemand gerechnet

Sie strahlte und sah bei der Preisverleihung „Blauer Panther“ in ihrem pinken Barbie-Dress umwerfend aus. Die Rede ist von Heidi Klum, die mit ihrem Auftritt auf dem blauen Teppich am Mittwochabend (23. Oktober) in München alle Blicke auf sich zog.

Doch während alle nur Augen für ihren Look hatten, wollte die Modelmama den Fokus auf etwas ganz anderes rücken: „GNTM„. Heidi hatte nämlich etwas zu verkünden, was die kommende Staffel betrifft und womit so wohl niemand gerechnet hatte!

„GNTM“: Heidi Klum redet über neue Staffel

Die Dreharbeiten für die 20. Staffel von „GNTM“ laufen auf Hochtouren. Bis sie allerdings abgeschlossen sind und ausgestrahlt werden, dauert es noch bis Anfang kommenden Jahres. Fans von Heidi Klums Modelshow müssen sich also noch etwas gedulden.

Erste Einblicke, was sie in der Jubiläumsshow erwartet, gibt es aber bereits. In einem Instagram Live hatte Heidi Klum kürzlich Details genannt und verraten, dass sie bereits eine Favoritin hat.

Plötzlich haut sie es raus

Bei der Verleihung „Blauer Panther“ zog sie jetzt nach und plauderte Weiteres aus. Gegenüber „Bild“ verriet sie: „Wir haben wieder Männer mit dabei.“ Bereits in der letzten Staffel durften erstmals Männer an „GNTM“ teilnehmen.

Doch das war nicht das Einzige, was Heidi zu sagen hatte. Die Modelmama ließ auch noch eine echte Bombe platzen. „Wir strahlen an zwei Abenden aus, Dienstag und Donnerstag“, kündigte sie an. In der Vergangenheit gab es pro Woche immer nur donnerstags eine neue Folge bei ProSieben zu sehen.

Dass es bald auch dienstags heißen wird „ich habe heute leider kein Foto für dich“, dürfte daher kaum jemand erwartet haben. Umso mehr dürften sich die Zuschauer auf die geballte Ladung „GNTM“ freuen!

ProSieben bestätigte den zusätzlichen Ausstrahlungstag zunächst nicht.