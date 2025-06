„GNTM“-Gewinner macht Geständnis: „Weiß nicht, wie ich mit so viel Geld umgehen soll“

Daniela Djokic und Moritz Rüdiger sind die strahlenden Gewinner der Jubiläumsstaffel von „GNTM“ 2025. Unter 15.000 Bewerbern setzten sie sich durch und genießen nun das Rampenlicht. Eine Woche nach ihrem Sieg blicken sie bei einem Besuch bei „BILD“ auf ihre Erfahrungen zurück.

Während Heidi Klum während der Staffel stets an ihrer Seite war, stehen die Nachwuchsmodels nun vor neuen Herausforderungen. Doch auch ohne ihre „Model-Mama“ wollen sie in der Modebranche durchstarten.

„GNTM“-Gewinner plaudern über Heidi Klum

Daniela und Moritz berichten von ihren Erlebnissen mit Heidi Klum. Daniela schwärmt: „Heidis Handynummer haben wir nicht, aber ich glaube, sie hat immer ein offenes Ohr für uns.“ Auch Moritz betont ihre Fürsorge und sagt: „Heidi hat viel um die Ohren. Dafür ist sie sehr liebenswert und schenkt Aufmerksamkeit.“ Die „GNTM“-Gewinner erzielen ihre ersten Erfolge: Daniela modelte für Wolfgang Joop, Moritz freut sich auf die Berliner Fashion Week.

Neben dem Modeln verfolgt Daniela ihr Lehramtsstudium und betont, dass sich beides gut kombinieren lasse. Moritz möchte beruflich in die Fußstapfen seiner Mutter treten, die bereits für Vivienne Westwood modelte. Ein gemeinsames Shooting schließt er nicht aus: „Ich kann mir vorstellen, mit ihr zu modeln. Das wäre bestimmt lustig.“ Beide setzen auf eine Zukunft im Modelgeschäft.

Nach dem Ende der „GNTM“-Dreharbeiten im März kehrten Daniela und Moritz in ihr gewohntes Zuhause zurück. Daniela erinnert sich: „Abends waren es die schönsten Momente, in denen wir im Wohnzimmer zusammensaßen, ganz ohne Kamera.“ Besonders schätzte sie die handyfreie Zeit während des Drehs: „Wir haben im Familienurlaub einen handyfreien Tag eingeführt. Mein Dad und ich haben richtig viel reden können.“

Mit ihrem Sieg bei „GNTM“ haben Daniela und Moritz jeweils 100.000 Euro gewonnen. Dennoch hebt Daniela hervor: „Ich plane nicht mit Geld, das ich noch nicht gesehen habe.“ Auch Moritz wirkt zurückhaltend und räumt ein: „Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich mit so viel Geld umgehen soll. Aber ich glaube, da kann ich dann Leute fragen, die mir da auf jeden Fall helfen und dann schaffe ich das schon.“ Beide schauen gespannt in ihre Zukunft in der Modelwelt.

Ihre Zeit bei „GNTM“ werden Daniela und Moritz garantiert niemals vergessen.

