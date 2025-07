Heidi Klum packt aus: „Mein Mann bringt mich um, wenn ich das sage“

Heidi Klum und Tom Kaulitz wirken nach sieben Jahren Ehe oft verliebt wie am ersten Tag. Doch in der neuen Staffel von „Kaulitz & Kaulitz“ zeigen sich auch ganz andere Seiten der Beziehung. Besonders Heidi Klum spricht überraschend offen über Eigenheiten ihres Mannes, die sie auf die Palme bringen. Sie sagt sogar: „Mein Mann bringt mich um, wenn er hört, dass ich das sage!“

Die „GNTM“-Jurorin kritisiert vor laufender Kamera vor allem Toms handwerkliches Talent – oder besser gesagt, dessen Fehlen. Obwohl Tom betont, er tausche immerhin alle Glühbirnen im Haus, bleibt Heidi skeptisch. „Ja, wo war ich da?“, fragt sie lachend. Ihre Zweifel lassen sich nicht wegwischen. Heidi Klum hat offenbar einen anderen Anspruch an Heimwerkerfähigkeiten.

Diese Dinge nerven Heidi Klum richtig

Noch mehr stört sie sich aber an den Tischmanieren ihres Mannes. Der Musiker isst oft mit Ellbogen auf dem Tisch und „schaufelt“ das Essen nur so in sich hinein. Heidi Klum zeigt das sogar vor der Kamera nach – zur Belustigung aller, außer Tom. Die Kinder des Paares haben Toms Benehmen ebenfalls bemerkt. Heidi sagt deutlich: „Da gucken meine Kinder schon immer so.“

Auch Bruder Bill stimmt dem Model zu: „Ich hab mich wirklich geschämt für Tom, denn er hat so schlechte Manieren!“ Heidi bestätigt, dass sie das schon beim ersten Treffen mit Tom bemerkt hat. Für sie ist das Thema mehr als nur ein kleiner Spaß. Denn auch andere Dinge stören sie: lautes Rülpsen gehört zum Alltag bei Tom und seinem Bruder Bill.

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Um das alles etwas mit Humor zu nehmen, bekommt Tom zum Geburtstag einen Benimm-Kurs geschenkt – natürlich organisiert von Heidi Klum. Mit einem Knigge-Experten soll er das gute Benehmen nachholen.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.