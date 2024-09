Heidi Klum plaudert über GNTM 2025: Jetzt herrscht Gewissheit

In der vergangenen GNTM-Staffel feierte Modelmama Heidi Klum eine Premiere: Noch nie gab es in der Geschichte der Model-Castingshow bis dato auch männliche Kandidaten. Und noch nie wurde am Ende sowohl ein weibliches als auch männliches Model als Sieger gekürt.

Viele Fans von „Germany’s next Topmodel“ und Heidi Klum fragten sich schon kurz nach dem Finale: Wird es wieder eine Staffel mit Frauen UND Männern geben?

Die Antwort dazu liefert Heidi Klum jetzt höchst persönlich im Netz.

Heidi Klum verrät Details zu GNTM 2025

Hinter den Kulissen der Paris Fashion Week, die am Montag (23.09.) startete, veranstaltete Heidi beim „Getting Ready“ ein kurzes Q&A – also eine Frage-Antwort-Runde mit ihren Fans. Und die interessierten sich brennend dafür, wann die Dreharbeiten der neuen GNTM-Staffel für 2025 starten.

Heidi durfte es endlich ausplaudern: „Am 7. Oktober geht es endlich los.“ Obendrein verriet die gebürtige Bergisch Gladbacherin, dass der Startschuss in München fallen wird. Noch wichtiger ist es den Fans aber wohl zu wissen, ob auch im kommenden Jahr wieder Männer eine Chance bekommen werden. Auch das darf Heidi Klum schon verraten: „Es wird wieder Männer geben. Juhuuu – und Frauen natürlich auch.“

Damit dürfte klar sein, dass die neue Staffel einen ähnlichen Show-Charakter haben wird wie schon 2024. Und so spannend und aufregend diese Infos für ihre GNTM-Fans sicherlich auch sein dürften, so besonders ist gerade auch die Pariser Modewoche für Heidi.

Heidi Klum: Laufsteg-Comeback in Paris

Sieben Jahre ist es schließlich her, dass das Supermodel über einen Laufsteg flanierte. Am Montag (23.09.) war es so weit: Heidi Klum feierte ihr Laufsteg-Comeback auf der Paris Fashion Week in der L’Oreal-Show. Die 51-Jährige ist aktuell Markenbotschafterin der Kosmetikmarke und zeigte sich auf dem Runway in einem hautengen Lederdress.

In der Frontrow mit dabei: Ihr Göttergatte Tom Kaulitz, der anschließend in den höchsten Tönen von seiner Frau schwärmte. „Meine Frau war toll!“

Von ihrem Laufsteg-Auftritt können sich die angehenden GNTM-Kandidaten sicher die eine oder andere Scheibe abschneiden.