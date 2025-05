Lotto-Chico aus Dortmund verrät irre Routine – „Möchte nichts verpassen“

Jetzt packt der Millionär aus! Lotto-Chico aus Dortmund ist seit seinem Millionengewinn 2022 ein neuer Mensch – er selbst macht daraus keinerlei Hehl, ist gern und oft bei Medien zu Gast. Auch auf seinen Social-Media-Profilen bei TikTok und Instagram ist Kürsat Yildirim alias Chico fast schon omnipräsent.

Und auch, dass er früher als spiel- und drogensüchtiger Baggerfahrer ein hartes Leben hatte, nutzt er immer wieder als Warnung für seine Mitmenschen. Seine Vergangenheit in Dortmund inklusive Knast-Aufenthalt war für den Lotto-Millionär definitiv kein Zuckerschlecken. Jetzt verrät Chico, was er jeden Morgen macht – auch, um seiner Vergangenheit Tribut zu zollen!

Lotto-Chico aus Dortmund verrät irre Routine

Denn Chico ist alles andere als ein Langschläfer. Im Gegenteil – er steht penibel genau in aller Herrgottsfrühe auf. Und das, obwohl er morgens nicht angewiesen ist, früh aufzustehen. Gegenüber DER WESTEN erklärt er: „Ich hatte früher ein kaputtes Leben gehabt. Tagelang ohne Schlaf, Alkohol, Spielsucht, Drogen. Seitdem ich im Lotto gewonnen habe, bin ich morgens um 5 oder 6 Uhr, allerspätestens 7 Uhr wach. Es ist auch egal, wann ich zuvor ins Bett gegangen bin oder den Wecker gestellt habe.“

Das Erste, was er macht: Sport! „Ich gehe direkt trainieren, habe jetzt wieder mit Sport angefangen. Das tut mir körperlich und im Kopf gut“, sagt Chico. Er wolle den Morgen und den Vormittag ohnehin für sich, will bis zum Mittag auch keinerlei Termine wahrnehmen. Er verrät: „Ich habe meinem Management gesagt, dass ich bis 12 Uhr nicht einen einzigen Termin möchte. Egal, was kommt. Ob Bank, Medientermine, Hausverwaltung, Anwälte, sogar Friseur – immer ab 12 Uhr!“

Keine Termine für Chico vor 12 Uhr

Dass er den ersten Teil des Tages für sich will, hat einen weiteren, ernsten Grund. Die liegt nämlich in seiner Vergangenheit begründet. „Ich habe meine besten Jahre mit Knast, Drogen und Alkohol weggeschmissen. Jetzt möchte ich nichts verpassen, ich will alles sehen, alles erleben. Deshalb stehe ich so früh auf“, sagt Chico. Er verweist auf ein türkisches Sprichwort, übersetzt ins Deutsche: „Tiere, die auf der Suche nach Nahrung sind, tun das mit dem Sonnenaufgang!“

Und weiter: „Ich kann morgens nicht länger schlafen, die Müdigkeit verschwindet, weil ich nichts verpassen will. Auch am Abend zuvor sehe ich zu, dass ich zeitig zu Hause bin. Ich gehe nicht wild feiern, ich baue keine Scheiße, will spätestens 22 Uhr in der Wohnung sein. Das Leben kann so schön sein. Ich muss diese zweite Chance nutzen.“ Bleibt ihm zu wünschen, dass ihm das weiter gelingt – und auch, dass andere durch Chico inspiriert werden können…

>> Anmerkung der Redaktion <<

Glücksspiel kann süchtig machen. Wenn das Spielverhalten außer Kontrolle gerät und zur Ersatzhandlung für andere persönliche Probleme wird, kann sich daraus ein krankhaftes Verhalten bis hin zur Spielsucht entwickeln. Es geht dann nicht mehr nur um ein spontanes Freizeitvergnügen, sondern das Spiel nimmt dann plötzlich bedenkliche Funktionen an: das Vermeiden von Angst, Panik, Depression und anderen negativen Gefühlen oder das Ausweichen vor Problemen.

Wer denkt, dass er an Spielsucht erkrankt ist oder jemanden kennt, bei dem man dies annehmen muss, kann sich Hilfe holen. Dafür gibt es die kostenlose und anonyme Hotline 0800/1372700. Weitere Infos auf bzga.