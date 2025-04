Lotto-Chico lässt die Hosen runter – BVB-Fans hören genau hin!

Jetzt muss Lotto-Chico die Hosen runterlassen! Dass Kürsat Yildirim aus Dortmund seit seinem Zehn-Millionen-Euro-Gewinn beim Lotto im Jahr 2022 ein neues Leben führt, ist hinlänglich bekannt. Auch, dass er fanatischer BVB-Fan ist, lässt er seine vielen Follower immer wieder auf Social-Media wissen – und zeigt sich oft und gern direkt aus der VIP-Lounge im Signal-Iduna-Park. Doch Lotto-Chico ist nicht „nur“ Fan von Borussia Dortmund…

Sein Herz schlägt nämlich auch für den türkischen Spitzenklub und Traditionsverein Besiktas Istanbul. Nicht verwunderlich als Kind türkischer Gastarbeiter, die nach Deutschland gekommen sind. Im Interview mit DER WESTEN verrät Chico jetzt ein für alle Mal, für wen denn sein Fan-Herz höher schlägt. Für den BVB – oder doch mehr für Besiktas aus seiner Heimat Türkei?

Lotto-Chico lässt die Hosen runter

Bis heute bilden Türkeistämmige mit rund 4,3 Millionen Menschen die größte Migrantengruppe in der Bundesrepublik. Lotto-Millionär Chico gehört dazu. Und entsprechend groß ist seine Liebe zu Besiktas, in der Türkei auch „Adler“ genannt. Der Klub gehört neben Galatasaray und Fenerbahce zu den Topvereinen am Bosporus, hat in dieser Saison aber keine Chance auf die Meisterschaft. Chico: „Ob Galatasaray oder Fenerbahce – wer besser ist, soll Meister werden. Erstens ist das Sport, Fairplay ist wichtig. Aber klar, mein Herz schlägt in der Türkei für Besiktas. Hier bin ich richtiger Dortmund-Fan.“

Er erinnert daran, dass er direkt nach dem Lotto-Gewinn zwei VIP-Tickets für den Signal-Iduna-Park gekauft hat. „Ich bin in allen Heimspielen des BVB dabei. Ich hätte mir gewünscht, auch auswärts bei den Spielen dabei zu sein. Aber ich habe leider keine Zeit, ich bin sehr aktiv, habe sehr viele Termine.“

BVB-Fans hören genau hin!

Doch für wen schlägt sein Herz denn jetzt höher? Und in welchem Stadion fühlt er sich wohler – die Besiktas-Arena gilt nämlich als lauteste in ganz Europa! Chico überlegt lange, sagt dann: „Ich habe zwei Herzen. Man ist in der Mitte, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich will fair bleiben.“

Bei einem direkten Aufeinandertreffen sagt der Lotto-Star: „Ich wäre für beide Seiten. Wenn Borussia Dortmund ein Tor macht, springe ich hoch. Wenn Besiktas ein Tor macht, springe ich auch hoch. Und ich könnte die erste Halbzeit auf der Südtribüne verbringen, und die andere Hälfte bei den Besiktas-Fans sein. Ich kann da keine Antwort geben, weil beide Vereine in meinem Herzen sind.“ Na, diplomatische Reaktion – oder einfach die eines fussballbegeisterten Türken in Deutschland…

