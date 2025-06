Fluminense – BVB im Live-Ticker: Dringende Fan-Warnung! BVB-Anhänger müssen aufpassen

Die ersten Spiele sind gespielt, die ersten Skandale und Aufreger bereits vorgekommen. Für Borussia Dortmund startet die Klub-WM 2025 am heutigen Dienstag. Das Spiel Fluminense – BVB wird für die Westfalen die erste Partie bei dem neuen Wettbewerb, der in diesem Jahr in den USA stattfindet.

Mit Fluminense wartet ein brasilianisches Top-Team auf Niko Kovac und seine Mannschaft. Für Borussia Dortmund ist das Ziel klar: Die Gruppe als Sieger zu überstehen. Der erste Schritt dafür soll in der Partie Fluminense – BVB gegangen werden.

Fluminense – BVB im Live-Ticker:

Ein Gegner, den man kauzm kennt, eine unberechenbare Mannschaft, eine knifflige Anstoßzeit und eventuell noch ein wenig Jetlag in den Knochen: Für den BVB wird das erste Spiel bei der Klub-WM alles andere als einfach. Kann Schwarz-Gelb dennoch den ersten Sieg einfahren? Ärgert Fluminense Schwarz-Gelb direkt? Alle Infos, alle Highlights und alle Tore hier LIVE – in unserem Ticker verpasst Du nichts. Viel Spaß!

Fluminense FC – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore:

15.40 Uhr: Vor dem Spiel im MetLifeStadium gibt es für alle BVB-Fans noch einen wichtigen Hinweis. „Das Aufhängen von Fahnen ist im gesamten Stadion nicht gestattet und Fahnen können von der Polizei abgehangen werden. Das Aufhängen wird von der Polizei entsprechend sanktioniert“, so der Hinweis vom BVB an alle Anhänger, die das Spiel vor Ort verfolgen werden.

14.55 Uhr: Für die Spieler wird vor allem eine Sache zur Herausforderung: der frühen Anstoßzeit. Denn die Partie wird um 12 Uhr Ortszeit angepfiffen. Für alle Akteure ist das alles andere als einfach. „Das ist etwas Spezielles, das wir aus der Bundesliga nicht kennen“, so Kovac.

Kapitän Julian Brandt ist deutlicher geworden, hadert sehr mit dem Spiel am Mittag. „Man nimmt schon um 9 Uhr sein Pre-Match-Meal ein. Wer isst morgens schon Nudeln?“, so der Mittelfeld-Akteur. Allerdings werden auch die Brasilianer damit zu kämpfen haben.

14.03 Uhr: Der BVB startet also in die Klub-WM und bekommt es mit dem vierfachen brasilianische Meister aus Rio de Janeiro zu tun. Aufseiten der Südamerikaner werden einige bekannte Gesichter auf dem Platz spielen – allen voran Ex-PSG-Star und Kapitän Thiago Silva.

Dienstag, 17. Juni, 13.33 Uhr: Rein in Tag drei der Klub-WM! Nachdem mit dem FC Bayern München der eine von zwei deutschen Vertretern sein Auftaktspiel gegen Auckland City mit 10:0 gewinnen konnte, ist nun der BVB dran. Um 18 Uhr startet die Mannschaft von Niko Kovac in den neuen Wettbewerb. Gegner ist der brasilianische Traditionsklub Fluminense, gespielt wird im MetLifeStadium in New Jersey.