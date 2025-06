„Bauer sucht Frau“: Jetzt herrscht traurige Gewissheit

Die siebte Staffel von „Bauer sucht Frau International“ ist gestartet. Seit dem 16. Juni läuft die neue Runde der RTL-Kuppelshow. Wieder begleitet Inka Bause die Bauern bei ihrer Liebessuche – dieses Mal von Indonesien über Namibia bis in die Toskana. Erste Hofwochen haben bereits begonnen.

Winzer Roger aus Teneriffa gehört zu den Teilnehmern. Der gebürtige Luxemburger empfing seine Gäste auf einer großen Finca. Trotz exotischer Kulissen und vertrauter Gesichter scheint das Interesse an dem RTL-Format jedoch gesunken zu sein. Die Quoten der Auftaktfolge zeigen einen deutlichen Rückgang.

„Bauer sucht Frau“ enttäuscht zum Start

Laut dem Mediendienst DWDL sahen nur 2,34 Millionen Menschen die erste Folge der neuen Staffel. Damit verzeichnet „Bauer sucht Frau International“ den schwächsten Start aller Zeiten. Obwohl die Zahlen enttäuschen, bleibt RTL unter den Privatsendern weiterhin erfolgreich.

Die Show erzielte in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 12,1 Prozent. 450.000 junge Zuschauer schalteten ein. Damit sicherte die Doku-Soap RTL so den Primetime-Sieg am Montag. Andere Sender hatten beim jungen Publikum kaum Chancen.

„Bauer sucht Frau“ schlägt die Öffentlich-Rechtlichen

Die ARD konnte mit ihrer Sommerkino-Reihe 2,9 Millionen Zuschauer gewinnen. Damit erreichte sie einen Marktanteil von 13,5 Prozent. Beim jungen Publikum landete sie jedoch nur bei 9,0 Prozent – zu wenig, um „Bauer sucht Frau“ zu übertreffen.

Noch besser schnitt das ZDF mit einem Krimi ab. 4,47 Millionen Zuschauer sahen die Wiederholung von „Die Toten am Bodensee“. Trotzdem blieb das junge Publikum auch hier aus. Nur 4,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen wurden erreicht.

Trotz schwachem Start bleibt die beliebte Doku-Soap ein wichtiges Format für RTL. Gerade bei jüngeren Zuschauern funktioniert das Konzept weiterhin. Auch wenn der Auftakt enttäuschte, zeigt die Show erneut, dass sie im Privatfernsehen eine feste Größe ist.

