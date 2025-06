Inka Bause: Nach „Bauer sucht Frau“ ist die Katze aus dem Sack

Inka Bause ist das strahlende Gesicht von „Bauer sucht Frau“. Mit viel Charme und Humor führt sie durch die RTL-Show, die bereits seit dem Jahr 2005 Millionen von Zuschauern berührt und begeistert. Einsame Landwirte suchen vor laufenden Kameras nach der wahren Liebe und laden ihre Auserwählten auf ihre Höfe ein.

Am Montag (15. Juni) flimmert die erste Folge der aktuellen Staffel von „Bauer sucht Frau International“ über die Bildschirme. Die globale Liebessuche der Landwirte erfreut sich meist einer ganz besonderen Beliebtheit. Am Tag nach der Ausstrahlung herrscht nun Gewissheit.

Inka Bause hat einen Grund zur Freude

Das Warten hat endlich ein Ende und Fans von „Bauer sucht Frau“ konnten am Montagabend (15. Juni) die erste Folge der neuen Staffel genießen. Zu den neuen Landwirten zählen unter anderem die abenteuerlustige Carmen aus Indonesien, der extrovertierte Björn aus Namibia, der fröhliche Roger aus Spanien und die zielstrebige Anette aus Kanada.

+++ „Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause über ihre Tochter: „Nach drei Monaten tut’s weh“ +++

Am Morgen nach der Ausstrahlung haben Inka Bause und ihr Team jetzt einen Grund zur Freude. Denn in einer Pressemitteilung gibt der Sender VOX die Einschaltquoten des Abends bekannt. Beim Gesamtpublikum sicherte sich „Bauer sucht Frau International“ sogar den Primetime-Sieg. 2,34 Millionen Menschen schalteten die Unterhaltungssendung ein, was einem Marktanteil von 11 Prozent entspricht.

Auch in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die Primetime-Show auf ganzer Linie überzeugen. Hier verzeichnete die Kuppelsendung einen Marktanteil von 12.1 Prozent, 447.000 Menschen verfolgten die Liebessuche der Landwirte. Ob der ein oder andere einsame Bauer am Ende der Staffel tatsächlich seine große Liebe findet, können die Zuschauer in den kommenden Wochen mitverfolgen.

Inka Bause wird „Bauer sucht Frau“ sicherlich auch in den kommenden Jahren treu bleiben. Die Liebesgeschichten der Landwirte berühren die Zuschauer jedes Mal aufs Neue.