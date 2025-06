„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause über ihre Tochter: „Nach drei Monaten tut’s weh“

Die 7. Staffel von „Bauer sucht Frau International“ startet am Montagabend (16. Juni) und mit dabei: die unerschütterliche Inka Bause (56). Doch neben der TV-Romanze hat die Moderatorin auch privat einiges zu erzählen.

Während Bauern weltweit auf RTL die große Liebe suchen, kennt Inka die Herausforderungen der Fernbeziehung nur zu gut. Ihre Tochter Anneli lebt in Schweden – der Liebe wegen. „Nach drei Monaten fängt’s an wehzutun, da melde ich mich dann wieder an und sage, ich komme. Und sie kommt natürlich auch manchmal her, das ist ganz klar“, gesteht Inka im Interview mit „Bunte“.

„Bauer sucht Frau“-Star Inka Bause gibt seltenen Einblick

Skandinavien hat einen besonderen Platz in Inkas Herz. „Skandinavien ist mein Seelenort“, schwärmt sie. Kein Wunder, dass Tochter Anneli sich ebenfalls in den Norden verliebt hat. Die Liebe zu diesen Ländern kommt nicht von ungefähr. Inka hat hier viele Urlaube verbracht und sogar in Dänemark geheiratet.

Die Ehe mit dem verstorbenen Musiker Hendrik Bruch endete tragisch, doch die Erinnerungen an Skandinavien bleiben positiv. Trotz der Liebe zum Norden: Inka ohne Deutschland? Unvorstellbar! „Ich habe immer ein Bein in Deutschland. Ich liebe Berlin und Deutschland viel zu sehr“, erklärt sie. „Ich habe vor ein paar Jahren mal überlegt nach Potsdam zu ziehen, aber selbst da dachte ich mir, ’ne, das B auf dem Nummernschild will ich nicht aufgeben‘.“

Mehr Nachrichten haben wir für dich heute hier zusammengestellt:

Dabei zeigt Inka Verständnis für die Kandidaten von „Bauer sucht Frau International“. Liebe über Ländergrenzen hinweg ist nicht einfach. „Das ist eine riesige Entscheidung – und braucht Mut, Vertrauen und ganz viel Herz“, betont sie. Doch Inka glaubt fest daran, dass wahre Liebe alles schafft.

RTL zeigt die neue Staffel „Bauer sucht Frau International“ immer montags und dienstags ab 20.15 Uhr.