„Wie sollen wir das schaffen?“: „Bauer sucht Frau“-Star am Limit

Glanz und Glamour? Fehlanzeige. Anna Heiser (34) zeigt sich auf Instagram von ihrer ehrlichsten Seite: Müde, emotional, komplett am Limit. Mitten im Umzugschaos lässt die Frau von „Bauer sucht Frau“-Traumbauer Gerald Heiser (39) tief blicken. Statt perfekt gestylt, zeigt sich Anna mit Augenringen, fettigen Haaren und leerem Blick und das ganz bewusst!

In ihrer Instagram-Story teilt sie nun ein Foto, auf dem sie erschöpft am Boden sitzt. Dazu schreibt sie: „Eigentlich wollte ich duschen, stattdessen sitze ich auf dem Boden und versuche, meine Gedanken zu sortieren.“ Doch was ist passiert?

„Bauer sucht Frau“-Star zeigt sich ehrlich wie nie

Ursprünglich wollte das Paar ein neues Zuhause in Danzig kaufen. Doch kurz vor dem Ziel ist das Haus weg. Der Grund? Der Verkäufer macht plötzlich einen Rückzieher! Der Neustart musste neu geplant werden, der Stress explodierte. „Das Packen strengt uns nicht körperlich, sondern vor allem seelisch an“, gesteht Anna in ihrer Instagram-Story offen.

Immer wieder schleicht sich bei dem „Bauer sucht Frau“-Star die Panik ein: „Wie sollen wir das bloß alles schaffen?“ Doch zwischen all dem Chaos blitzt auch Dankbarkeit durch. Dabei erlebt Heiser Momente „in denen uns so viel Liebe und Unterstützung begegnet – von Freunden, von Familie, dass ich kaum begreife, womit wir das verdient haben“.

„Während ich das schreibe, steigen mir die Tränen in die Augen. Vielleicht ist es an der Zeit, die Gefühle einfach mal da sein zu lassen“, schreibt sie weiter. „Vielleicht bringt es ein kleines bisschen Schlaf.“

