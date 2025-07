„Bauer sucht Frau“ hat Grund zum Jubeln – die Nachricht kam nach dem Staffelfinale

In sechs Ländern auf vier Kontinenten machten sich in diesem Jahr fünf Landwirte und zwei Landwirtinnen auf die Suche nach der großen Liebe. Nun ist die aktuelle Staffel von „Bauer sucht Frau International“ zu Ende gegangen. Ab dem 10. Juni lief das Format bei RTL und wurde wie gewohnt von Kuppel-Königin Inka Bause moderiert.

Die Einschaltquoten zeigten sich über Wochen hinweg wechselhaft – mal solide, mal ausbaufähig. Doch zum Finale legte die Sendung nochmal richtig zu.

Nach „Bauer sucht Frau International“ wird es deutlich

Trotz starker Konkurrenz durch das EM-Vorrundenspiel der deutschen Fußballfrauen gegen Dänemark, das bereits am Vorabend in der ARD lief, konnte RTL am Dienstagabend (8. Juli) in der Primetime deutlich punkten. „Bauer sucht Frau International“ erwischte einen goldenen Moment und lockte 2,86 Millionen Zuschauer vor die Bildschirme. Damit erreichte das Format den besten Wert der gesamten Staffel.

Beim Gesamtpublikum holte die Kuppelsendung starke 12,9 Prozent Marktanteil. Zum Vergleich: Der Staffelstart war noch von Reichweiten-Tiefs geprägt, doch davon ist zum Finale keine Spur mehr. Auch in der werberelevanten Zielgruppe lief es deutlich besser.

„Bauer sucht Frau International“ punktet mit Bestwerten

Bei den 14- bis 49-Jährigen schnappte sich die Sendung 11,1 Prozent Marktanteil. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen waren es glatte 11 Prozent. Das Interesse zum Staffelende war also wieder deutlich gestiegen.

++ auch interessant: Bei „Bauer sucht Frau“ plötzlich zu dritt im Bett – „Kann mir den Tag nicht besser vorstellen“ ++

Inhaltlich hatte die Staffel einige emotionale Highlights zu bieten. So fanden Winzer Martin und Hofdame Vanessa in der Toskana zueinander und sind auch nach den Dreharbeiten ein Paar geblieben. Auch Carmen aus Indonesien und Kandidat Patrick haben sich ineinander verliebt und genießen ihre frisch gefundene Liebe weiterhin gemeinsam auf Bali.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Ein Happy End gab es aber nicht für alle. Manche Hofwochen verliefen holprig, nicht alle Beziehungen hielten dem Alltag stand. So etwa hofft Winzer Roger, der auf der Kanareninsel Teneriffa Besuch von gleich drei Damen hatte, noch immer auf eine Partnerin.