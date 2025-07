Bei „Bauer sucht Frau“ plötzlich zu dritt im Bett – „Kann mir den Tag nicht besser vorstellen“

Bereits seit dem Jahr 2019 begeistert die RTL-Serie „Bauer such Frau International“ ein Millionenpublikum. Inka Bause führt gekonnt durch den Datingspaß, der Unterhaltung für die ganze Familie bietet. Einsame Landwirte, die an die große Liebe glauben, suchen vor laufenden Kameras nach ihrer Herzensdame.

Am Dienstagabend (8. Juli) dürfen sich Zuschauer über die siebte Folge der achten Staffel freuen. Besonders für Rinderfarmer Björn scheint es wie am Schnürchen zu laufen. Denn der sympathische Landwirt findet sich am Morgen plötzlich gleich mit zwei Bettgefährten wieder.

„Bauer sucht Frau“-Paar findet ein Äffchen

Die ereignisreichen Hofwochen von „Bauer sucht Frau International“ neigen sich langsam dem Ende zu. Die Landwirte haben die Zeit mit ihren Auserwählten in vollen Zügen genossen. Ob die Verbindung zwischen den Pärchen tatsächlich für eine gemeinsame Zukunft reicht, wird sich in den kommenden Monaten zeigen.

Auch Rinderfarmer Björn aus Namibia schwebt auf Wolke sieben. Neben seiner Herzensdame Lea wacht der Landwirt in seinem Bett auf. Doch die letzte Nacht haben die Turteltauben nicht alleine verbracht. Denn ein kleines Affenbaby hat sich das Bett mit den Frischverliebten geteilt. Das kleine Tier haben Björn und Lea am Vortag gerettet. Der Rinderfarmer hat sich die ganze Nacht lang um das Äffchen gekümmert und berichtet: „Ich hab nicht viel geschlafen.“

Nachdem der „Bauer sucht Frau International“-Kandidat das Affenbaby um drei Uhr nachts gefüttert hat, wollte es ununterbrochen spielen. Auch Inka Bause kommentiert amüsiert: „Statt wie sonst alleine, liegt Björn nun plötzlich zu dritt im Bett!“ Eifersucht kommt bei Lea jedoch keineswegs auf, auch sie scheint das kleine Tier direkt ins Herz geschlossen zu haben.

Björn zeigt sich überglücklich und schwärmt: „Ich kann mir den Tag nicht besser vorstellen. Mit dem Kleinen auf der einen Seite, mit so einer hübschen Frau auf der anderen. Ich weiß nicht, was man da mehr fragen kann.“ Auch Lea genießt die Nähe zu ihrem Landwirt in vollen Zügen und bekräftigt: „Da könnte ich mich dran gewöhnen!“ Trotz seiner Erschöpfung bereitet Björn seiner Liebsten ein leckeres Frühstück zu.

Die „Bauer sucht Frau International“-Teilnehmer scheinen während der Hofwoche Gefühle füreinander entwickelt zu haben. „Ich möchte nicht, dass es schon vorbei ist“, gesteht Lea ihrem Liebsten. Und auch Björn findet: „Die Zeit ist einfach viel zu schnell verflogen.“ Ob sich aus dem ersten Funken tatsächlich eine ernsthafte Beziehung entwickeln kann, wird sich mit der Zeit zeigen.