Zoff bei „Bauer sucht Frau“ eskaliert – „Kann das nicht so stehen lassen“

Die Kuppelshow „Bauer sucht Frau“ bringt regelmäßig Landwirte und ihre Herzdamen zusammen, doch nicht jede Geschichte endet mit Happy End. Bei Andre Mochner lief es zunächst nicht wie erhofft. Während der Dreharbeiten schien er mit Hofdame Sophie auf Wolke sieben, doch die Gefühle hielten nicht lange.

Nach der Ausstrahlung der Staffel begann für den Pferdehalter ein neues Kapitel, diesmal hat er seine große Liebe offenbar wirklich gefunden. Mit Freundin Mareike zeigt sich der Landwirt überglücklich in den sozialen Netzwerken. Doch das stößt seiner ehemaligen Hofdame bitter auf.

Zoff bei „Bauer sucht Frau“

Andre schwärmt öffentlich von seiner neuen Beziehung: „LIEBE. Mir kommt es immer noch so vor, als befinde ich mich im Traum. Bisher hatte ich noch nie ein solches Gefühl von Seelenverwandtschaft!“ Doch die Posts sorgen für Ärger. Ausgerechnet Ex-Hofdame Sophie mischt sich mit scharfen Worten ein.

Sie wirft Andre vor, zu oft die Show zu erwähnen: „Wieso markierst du überall ‚Bauer sucht Frau‘? ‚BsF‘ kennt dich gar nicht. Dementsprechend brauchst du auch nicht glauben, dass ‚BsF‘ Interesse an eurer Hochzeit hat oder die gefilmt wird.“ Auf seinen Profilen tauchten tatsächlich Verlinkungen zu „Bauer sucht Frau“ und Moderatorin Inka Bause auf.

Schlagabtausch rund um „Bauer sucht Frau“

Sophie kritisierte auch Mareike direkt und beschuldigte sie, den Ruhm von „Bauer sucht Frau“ für sich zu nutzen. Zwischen den beiden Frauen entstand daraufhin ein offener Schlagabtausch, der viele Fans überraschte.

Andre stellte klar, dass er voll und ganz zu Mareike steht: „Ich stehe hinter meiner Freundin und kann das nicht so stehen lassen.“ Die gemeinsamen Posts mit Mareike bezeichnet er als Liebesbeweis: „Dem einen oder anderen gefällt es nicht, aber das ist uns egal.“

Auch zu Sophie äußerte sich der Landwirt: „Mit Sophie hat es nicht geklappt. Kann immer mal passieren. Aber was jetzt von ihr kommt, ist echt nicht okay und so hab ich sie auch nicht eingeschätzt.“ Mareike erklärte schließlich, dass sie kein eifersüchtiger Mensch sei und vermutete, dass Sophie einfach gerne an ihrer Stelle gewesen wäre.

