Ehekrise? „Bauer sucht Frau“-Star war „kurz davor, alles hinzuschmeißen“

Anna Heiser (35), bekannt aus der Reality-Show „Bauer sucht Frau“, feierte kürzlich ihren siebten Hochzeitstag mit ihrem Mann Gerald Heiser (40). In einem Instagram-Post teilte sie ihre Gedanken über das „verflixte siebte Jahr“ ihrer Ehe.

Dabei verriet sie, dass ihre Beziehung an einem kritischen Punkt war. „Ich habe nie daran gedacht, dass wir einmal an diesem Punkt stehen würden. Bis wir da waren. Kurz davor, alles hinzuschmeißen oder uns bewusst füreinander zu entscheiden“, schrieb sie auf Instagram. Die vergangenen Monate seien von schweren Momenten geprägt gewesen. Es gab Tränen, schlaflose Nächte und intensive Gespräche.

„Bauer sucht Frau“: Anna Heiser spricht offen über Ehekrise

Trotz dieser Krisen haben sich Anna und Gerald entschieden, ihre Liebe neu zu entfachen und für ihre Familie zu kämpfen. Sie betont, dass die Liebe nicht immer einfach sei, aber dass sie jede Krise überstehen könne. „Heute, sieben Jahre nach dem Ja-Wort, weiß ich: Liebe ist nicht immer leicht, aber sie ist stärker als jede Krise“, so der „Bauer sucht Frau“-Star. „Und wenn man gemeinsam durch die dunkelsten Tage geht, scheint das Licht am Ende noch heller. Schönen Hochzeitstag mein Schatz, ab in das achte Jahr“, schloss sie ihren Beitrag.

Der Hochzeitstag und die Liebe zueinander hätten sie näher zusammengebracht. Sie freut sich nun auf ein neues Kapitel in ihrer Beziehung und blickt optimistisch auf die Zukunft. Ein wichtiger Teil ihrer Zukunft ist ihre Familie, besonders ihre Kinder, die ihnen in schwierigen Zeiten viel Kraft und Hoffnung gaben. Bald steht für die Familie ein großes Abenteuer an: sie werden ihre Farm in Namibia verlassen und einen Neuanfang in Polen wagen, dem Heimatland von Anna.

