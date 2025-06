Wetter in NRW: Hitze-Hölle im Westen? „Letzte Wort noch nicht gesprochen“

Das Wetter in NRW dreht voll auf und hat den Sommer mit offenen Armen empfangen. Die ersten Hitzetage wurden uns pünktlich zum vergangenen Wochenende (14./15. Juni) bereits beschert.

Doch was jetzt auf uns zukommen könnte, ist ein regelrechtes Hitze-Drama. Denn von moderaten 25 Grad könnte das Wetter in NRW sogar fast an der 40-Grad-Marke kratzen! Aber wann soll es so weit sein?

Wetter in NRW: Extrem-Hitze droht!

Aktuell bewegt sich Deutschland laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung zwischen Hoch Xara und Hoch Yvonne. Die Folge: sommerliche Temperaturen – auch im Westen. Daran wird sich bis zum Ende der Woche auch erst mal nichts ändern. Während am Mittwoch (18. Juni) bis zu 26 Grad drin sind, sinken die Temperaturen in NRW an Fronleichnam und am Freitag, der für viele ein Brückentag sein dürfte, auf angenehme 22 bis 23 Grad.

+++ Wetter in NRW wird heißer und heißer – Amt mit dringender Warnung +++

Mit dem moderaten Wetter im Westen ist aber ab Samstag erst mal Schluss, denn dann wird bereits an der 30-Grad-Marke gekratzt. Sonntag soll dann laut Jung der erste Hitze-Schub kommen und das „perfekte Freibad-Wetter“ in NRW bescheren. Doch bis einschließlich nächste Woche Mittwoch (25. Juni) könnten die Temperaturen sogar auf bis zu 39 Grad ansteigen, darf man dem Europäischen Wetter-Modell vertrauen.

Experte zeigt sich skeptisch

Doch ob wir dann wirklich in der tagelangen Hitze-Hölle feststecken, wird sich erst zeigen. Denn Dominik Jung hat da mit Blick auf das GFS-Modell, das für NRW deutlich moderatere Temperaturen vorhersagt, so seine Zweifel. „Wir sehen also: Da ist das letzte Wort noch lange nicht gesprochen.“

Noch mehr News aus NRW:

Bis zum 3. Juli soll sich an der Wetter-Achterbahnfahrt in NRW vorerst nichts ändern. Allgemein könnte der Sommer in diesem Jahr deutlich wärmer ausfallen, als zunächst angenommen. Es muss also nicht unbedingt der Urlaub in weite Ferne gebucht werden – auch im Westen könnten uns Wetter-Verhältnisse wie in Spanien oder Griechenland bevorstehen. So zumindest die aktuelle Prognose. Mehr Infos zur aktuellen Wetter-Lage in NRW und Umgebung erhältst du beim Kanal „wetter.net“ >>>.