Freibad in NRW: Wasser wegen Unwetter gesperrt – Besucher rasten aus und schlagen zu

Immer wieder sind Gewalttaten und aggressives Verhalten von Badegästen in Freibad-Anstalten in den letzten Jahren Thema. Am Wochenende vom 13. bis 16. Juni 2025 überstiegen die Temperaturen in NRW erstmals in diesem Jahr die 30-Grad-Marke und lockten zahlreiche Menschen in die Freibäder.

Doch auch dieses Mal kam es leider in einem Freibad in NRW zu Gewaltausschreitungen. Denn als das Wetter drehte, kippte plötzlich auch die Stimmung einiger Badegäste gegenüber den Mitarbeitern. Die Situation eskalierte.

Freibad in NRW gesperrt – Badegäste rasten aus

Das Strandbad des Tenderingssees liegt zwischen Dinslaken und Voerde. Die Mischung aus Freibad und See ist für viele Sommer-Liebhaber der perfekte Ort zum Entspannen, Sonne tanken und für die nötige Abkühlung. Doch wenn ein Gewitter aufzieht, kann der Badespaß unter freiem Himmel schnell zur Gefahr werden.

Denn wie aus Vorhersagen bereits hervorging, folgte auf Sonne pur plötzlich ein Unwetter. Deshalb musste das Strandbad des Tenderingssees am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr aus Sicherheitsgründen reagieren. Der Badebetrieb wurde eingestellt und der Steg zum See gesperrt. Doch das wollte ein Vater mit seiner Tochter nicht akzeptieren und ignorierte die Anweisungen.

Als er von zwei Mitarbeitern der Badeaufsicht angesprochen wurde, zeigte sich dieser weiter uneinsichtig und beleidigte das Personal. Eine dritte Badeaufsicht kam hinzu, um den Streit zu schlichten. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung kam ein weiterer unbekannter Badegast – möglicherweise ein Freund des Mannes – hinzu und schlug einem 19-jährigen Mitarbeiter der Badeaufsicht mit der Faust ins Gesicht.

Polizei sucht Täter und Zeugen

Ein weiter Mitarbeiter der Badeaufsicht kam während der körperlichen Auseinandersetzung zu Fall. Danach begaben sich die beiden unbekannten Badegäste zum Parkplatz des Strandbads. Dort drohte die Situation vollkommen zu eskalieren. Weitere Personen kamen hinzu und versuchten in das Freibad zu gelangen, was durch den Sicherheitsdienst verhindert wurde. Zwei Personen führten dabei einen Cricket-Schläger und ein Messer mit.

Die Polizei wurde alarmiert, doch als die Beamten eintrafen, machten sich die vermeintlichen Randalierer aus dem Staub. Nun wird nach ihnen gesucht und um Zeugenhinweise gebeten.

Die beiden unbekannten Badegäste sollen folgendermaßen ausgesehen:

Mann, 25 – 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunklere Hautfarbe, neongelbe oder pinkfarbene Badehose. Tochter des Mannes war etwa 12 Jahre alt und trug einen rosa- oder pinkfarbenen Badeanzug.

Mann, 20 – 30 Jahre alt, etwa 180 cm groß, dunklere Hautfarbe, Tätowierung auf dem Rücken.

Wer Hinweise zu den unbekannten Tätern geben kann, soll sich bitte bei der Polizeiwache Ost in Dinslaken unter der Telefonnummer 02064/ 622-0 melden.