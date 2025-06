NRW: Brutale Attacke auf Stadtfest – „Wir wollten nur feiern und tanzen“

„Eigentlich wollten wir einfach nur gemeinsam feiern und tanzen“, das betont Leandro Hussack in einem Facebook-Post einer Monheim-Gruppe. Doch der Abend entwickelte sich am Freitag (13. Juni) anders als gedacht. Während er mit einigen Freunden ausgelassen auf dem Stadtfest in Monheim am Rhein (NRW) tanzte, sei es plötzlich aus dem Nichts zu einem Angriff gekommen.

Völlig unvermittelt habe ein älterer Mann seinem Freund Simon Ishag eine Kopfnuss verpasst, sodass er blutete. Die Security musste eingreifen, doch der mutmaßliche Angreifer und seine Bekannten ergriffen das Weite. Gegenüber DER WESTEN hat der junge Mann den Abend nochmal Revue passieren lassen.

Stadtfest in NRW: Plötzlich kippt die Stimmung

Es sei etwa gegen 0.30 Uhr gewesen, als sich die jungen Männer auf der Tanzfläche vor der Bühne befanden. Zum selben Zeitpunkt habe auch eine etwa fünfköpfige Gruppe aus drei Frauen und zwei Männern im geschätzten Alter von 40 bis 50 Jahren neben ihnen getanzt. Doch plötzlich sei die Stimmung aus dem Nichts gekippt.

„Eigentlich wollten wir einfach nur gemeinsam feiern und tanzen – die Stimmung war ausgelassen, die Organisation super. Doch dann hat ein völlig fremder Mann aus dem Nichts meinen Freund auf der Tanzfläche brutal am Kragen gepackt und ihm mit voller Wucht eine Kopfnuss verpasst“, erinnert sich Leandro Hussack an den Schreck-Moment zurück. Sein 22-jähriger Freund hatte danach eine blutende Nase und der rechte Schneidezahn war leicht abgebrochen.

Auch danach habe sich der Stadtfest-Besucher nicht beruhigt, und nur durch das Eingreifen der Freunde sei die Situation nicht weiter eskaliert. „Nachdem wir ihn dann weg bekommen haben und ca. 2 Meter von uns weg schubsten, verschwand er mit seiner Gruppe in der Menge“, erinnert sich der junge Mann gegenüber DER WESTEN. Kurz darauf sei die Security eingetroffen und habe das Opfer zum Sanitätsdienst begleitet.

Opfer hofft auf Zeugen

Noch in der selben Nacht erstattete der 22-Jährige Anzeige, wie die Polizei Monheim auf Nachfrage von DER WESTEN bestätigte. Wieso der Mann auf einmal auf sie losgegangen sei, könne er sich auch ein paar Tage nach dem Vorfall nicht erklären. Der mutmaßliche Angreifer wurde wie folgt beschrieben:

Mann, zwischen 40 und 50 Jahre alt

Glatze evtl. Stoppeln

breit gebaut, rundes Gesicht

ca. 176 cm groß

grünes T-Shirt und blaue Jeans

braune Brille, die aber beim Stadtfest verloren wurde

Simon und Leandro hoffen nun auf Zeugenhinweise, die etwas zur Tat oder dem Tatverdächtigen sagen können. Die Polizei Monheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 0217395946350 entgegen.

Von der Stadt Monheim heißt es in einer Pressemitteilung: „Dem Sicherheitsdienst wurde während des Einsatzes allerdings mitgeteilt, dass der Täter bekannt sei und man sich selbst um die Aufklärung kümmern wolle.“ Laut der Stadt handelte es sich bei dem Vorfall um eine Ausnahme, ansonsten sei das Fest mit rund 100.000 Besuchern friedlich verlaufen.