Heidi Klum kann es kaum erwarten – „Nach Hause kommen“

Back to the roots – das dachte sich nun „Germanys next Topmodel“-Chefin Heidi Klum. Während sie aktuell mit der 20. Staffel von „GNTM“ über die deutschen TV-Bildschirme flimmert, wird sie auch schon bald wieder im US-Fernsehen zu sehen sein. Sie kehrt zu „Project Runway“ zurück!

In der Vergangenheit moderierte das Model bereits 16 Staffeln der Talentschmiede für Nachwuchsmodels. Nun ist es endlich wieder so weit: „Morgen ist der erste Tag“ verkündet die Unternehmerin aufgeregt. Zunächst verrät Heidi Klum nicht, für welches Projekt sie vor der Kamera steht, doch aufmerksame Zuschauer konnten es ihrer Instagram-Story bereits entnehmen.

Heidi Klum kehrt zurück

„Project Runway“ steht dort nämlich auf einem Blatt Papier, das auf den Start der Dreharbeiten für die neue Staffel der Designer-Castingshow hinweist. Weiter schreibt die Modelmama: „Es fühlt sich an, wie nach Hause kommen.“ Schließlich moderierte die vierfache Mutter die Sendung bereits von Beginn an – 2018 war dann vorerst Schluss.

Umso glücklicher ist sie nun über ihre Rückkehr ans Set. „Ich kann es nicht abwarten, dass die Staffel startet. Ich bin so froh, wieder hier zu sein“, verkündet sie in einem weiteren Instagram-Beitrag und verlinkt Co-Moderator und Modedesigner Christian Siriano.

Heidi Klum wird bereits sehnlichst erwartet

Doch das war noch längst nicht genug – in ihrer Story gewährt Heidi Klum ihren Fans sogar einen Einblick hinter die Kulissen. Beim Fitting in der Maske witzelt sie mit Siriano und anschließend nimmt sie den 39-Jährigen kurzerhand sogar Huckepack. Doch nicht nur Heidi Klum freut sich über ihre Rückkehr – auch das Team könnte nicht glücklicher sein.

Sie wurde reichlich mit diversen Blumenbouquets und sogar einem selbstgebackenen Kuchen mit der pinken Sahneschrift „Auf Wiedersehen“ beschenkt. Eine Redewendung, die im US-TV zu Klums Markenzeichen wurde, weil sie mit diesen Worten jahrelang ausgeschiedene Kandidaten verabschiedet hatte. „Ich danke euch allen so sehr“, betont das Supermodel begeistert.

Die 21. Staffel von „Project Runway“ soll zehn Folgen umfassen, die wöchentlich ausgestrahlt werden. „Elle“-Chefredakteurin Nina Garcia und Stylist Law Roach werden Heidi dabei laut „Deadline“ als Juroren unterstützen. Einen Starttermin gibt es bisher nicht.

Die erste Folge der neuen Staffel GNTM lief am 13. Februar. In diesem Jahr wird die Show zum ersten Mal zweimal wöchentlich ausgestrahlt – immer donnerstags und mittwochs um 20:15 Uhr auf ProSieben und Joyn.