GNTM: Derbe Ansage vom Fotograf – „Das war respektlos“

‚Am Donnerstagabend (13. März) ist es endlich wieder so weit: Eine neue Folge „Germany’s Next Topmodel“ flimmert zur Primetime um 20.15 Uhr über die ProSieben-Bildschirme. Nach dem heiß diskutierten Umstyling steht in dieser Woche das Sedcard-Shooting der Frauen an.

Abgelichtet werden die Models dabei von Star-Fotograf Yu-Tsai, der in den vergangenen Staffeln bereits durch sein ehrliches, direktes Feedback herausgestochen ist und von einigen Models gefürchtet wird. Genau diese knallharten Aussagen sorgen auch dieses Mal wieder für mächtig Gesprächsstoff!

„GNTM“: Das Sedcard-Shooting

Für dieses besonders wichtige Shooting wählt Modelmama Heidi Klum eher ungewöhnliche Rahmenbedingungen. Um 6.30 Uhr am Morgen schmeißt sie ihre Models höchstpersönlich aus den Betten. Ohne eine Möglichkeit sich frisch zu machen geht es für sie direkt ans Set – ohne Haare, Make-Up und Klamotten!

Gegenüber Yu Tsai erklärt die GNTM-Chefin: „Heute ist ein ganz wichtiger Tag, denn heute machen wir das Sedcard-Shooting und ich habe dafür alle Models extra früh aufgeweckt, weil das ja dein Wunsch war: ‚Komm, wie du bist‘. Ich liebe diese Idee. Ich bin allerdings ein wenig nervös, weil die Models echt müde aussehen.“

„GNTM“: Zwei gegen einen

Aller Anfang ist schwer – Lulu darf als Erste vor die Kamera treten und bekommt prompt zu spüren, dass Yu Tsai absolut kein Blatt vor den Mund nimmt. Zuerst findet der Fotograf ihre Posen zu langweilig, anschließend sagt er ihr mehrfach: „Es sieht aus, als würdest du gerade kacken. Es ist ein ‚Auf-der-Toilette‘-Foto!“ Lulu findet das alles andere als witzig: „Ich bin immer offen für konstruktive Kritik, aber das war respektlos!“

Lulus Mutter Katrin, die ebenfalls Kandidatin der diesjährigen GNTM-Staffel ist, findet das ganz und gar nicht lustig: „Wer mein Kind beleidigt, beleidigt auch mich. Yu Tsai soll sich für seine Sprüche bei Lulu entschuldigen. Wer ist er denn?“, schimpft Katrin über den GNTM-Fotografen. Sie sagt im wahrsten Sinne des Wortes: „Der hat bei mir verkackt.“ Dass er jedoch auch anders kann, zeigt Yu Tsai bei Kandidatin Daniela. Von ihr ist er hellauf begeistert, möchte aber nicht, dass die anderen etwas davon erfahren: „Ich kann auch nett sein, aber sag den anderen nichts davon!“

Das kann auch Katrin bestätigen. Aufgrund der Kritik an ihrer Tochter geht sie bereits voreingenommen ans Set ohne zu wissen, ob sie das Shooting überhaupt durchziehen wird. Nachdem sie ihre Wut auf den Fotos nicht verstecken kann, sucht Yu Tsai das Gespräch. Anschließend betont der Fotograf: „Ich habe deine Tochter nicht beleidigt und nicht ausgelacht, ich habe sie kritisiert. So ist das am Set.“ Anschließend setzt Katrin ihr Shooting fort – mit Erfolg. „Du warst viel besser als deine Tochter“, schwärmt der GNTM-Kult-Fotograf!