Heidi Klum: Nach dem GNTM-Nacktshooting erhält sie die Nachricht

Seit Beginn von „Germany’s next Topmodel“ im Jahr 2006 müssen die Kandidaten in der Show mit einem Nacktshooting rechnen. Und nicht selten flossen bei der einen oder anderen GNTM-Teilnehmerin in der Vergangenheit auch schon mal die Tränen. Sei es aus Angst vor den Kommentaren der eigenen Familie oder weil sie sich unwohl in ihrer Haut fühlten.

Am Mittwochabend (12. März) waren es die männlichen Topmodel-Anwärter, die Heidi Klum bei GNTM dazu verdonnert hat, sich zu entblößen.

Eigentlich ein Grund für einige Zuschauer, sich das Nacktspektakel anzuschauen. Oder?

Heidi Klum: Nach der GNTM-Folge herrscht Gewissheit

Das Nacktshooting der Männerrunde war offenbar tatsächlich ein Anreiz für die jungen Zuschauer, bei ProSieben einzuschalten. Denn wie der Branchendienst „DWDL“ mitteilt, holte GNTM am Mittwochabend den Primetime-Sieg beim jungen Publikum. Konkret bedeutet das Quoten-technisch:

580.000 Zuschauer in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sahen GNTM – ein Marktanteil von 13,1 Prozent. Das Quotenniveau lag somit auf dem der Vorwoche.

Beim Gesamtpublikum mussten Heidi Klum und ihre Männermodels allerdings ein paar Verluste einfahren, insgesamt schauten 950.000 Menschen die Show. Laut „DWDL“ ist das sogar der niedrigste Wert aller Zeiten.

Damit liegt die Männerausgabe auch in dieser Woche unter dem Quotenwert der Frauen, die immer donnerstags in der Primetime laufen und in der vergangenen Woche mit der Highlight-Umstyling-Folge die Zuschauer vor den Bildschirm lockten.

Immerhin: Stefan Raab verlor mit seiner Show „Du gewinnst hier nicht die Million“ am Mittwochabend gegen Heidi Klum und ließ 500.000 Zuschauer in der Zielgruppe einschalten, was einen Marktanteil von 10,07 Prozent beim jungen Publikum ergibt.

Jetzt heißt es abwarten, wann ProSieben das heiß ersehnte Umstyling der Männer bei GNTM ins Rennen schickt. Das könnte schließlich noch mal ein paar Zuschauer mehr anlocken…