„GNTM“: ProSieben-Zuschauern platzt der Kragen – „Schlimm“

Am Donnerstag (24. April 2025) flimmert zur Primetime bei ProSieben wieder eine neue Folge von „GNTM“ über die TV-Bildschirme.

Das Castingsformat geht langsam in die heiße Phase! Das wird auch an der aktuellen 17. Folge deutlich, die von Teilnehmer Samuel (23) als „die härteste Challenge der Staffel“ beschrieben wird.

Auch der Sender hebt hervor, es handle sich um „eine Challenge, wie sie sie noch nie zuvor hatten“. Was erwartet die noch verbleibenden 18 Models? Und wie reagieren die ProSieben-Zuschauer auf Instagram?

„GNTM“: DIESE 18 Models kämpfen noch um den Sieg

In einer Zirkusmanege müssen sie, wie Marionetten an einem Seil, ihr Balancegefühl und ihre Koordination unter Beweis stellen – eine Herausforderung, die viele Models an ihre Grenzen bringen wird. Zudem wartet ein exklusives Fotoshooting auf die Talente.

Doch welche 18 Models kämpfen noch um den Gewinn der Castingshow, das Preisgeld von 100.000 Euro, ein Cover-Shooting und eine Kampagne? Lisa (19, Lasberg in Österreich), Samuel (23, Köln), Xenia (26, Loxstedt), Nawin (27, Freiburg), Eva (26, Berlin), Ray (30, Hamburg), Katharina (24, Wien in Österreich), Kevin (24, Wetzlar), Josy (19, München), Eliob (29, Tokyo in Japan), Aaliyah (22, Hamburg), Pierre (22, Wien in Österreich), Canel (26, Essen), Jannik (22, Bad Segeberg), Daniela (20, Ostfildern), Moritz (19, Berlin), Magdalena (21, Wien in Österreich), Zoe (19, Pulheim) zählen zu den verbliebenen Anwärterinnen.

Die Fanreaktionen fallen gemischt aus

Auf Instagram wird deutlich: Die aktuelle Folge fordert offenbar sogar schon vor der eigentlichen Ausstrahlung auch die TV-Zuschauer stark heraus.

Ein neuer Beitrag von ProSieben, der bunte Fotos von Heidi Klum und ihren Gästen (darunter: Star-Fotograf Kristian Schuller, Supermodel Alessandra Ambrosio und Plus-Size Model Hayley Hasselhoff) aus der Manege sowie vom Shooting einzelner Models zeigt, sorgt unter den Usern für kräftige Aufruhr. Dies spiegelt sich in den vielen Fanreaktionen wider, die unterschiedlicher kaum sein könnten.

Aktueller Instagram-Beitrag von ProSieben: Die 17. Episode zieht die „GNTM"-Teilnehmerinnen in die Zirkusmanege

Hier ein kleiner Auszug der verschiedenen User-Kommentare:

„Schaut das noch jemand?“

„Warum schon wieder so ein Puppenzeugs?“

„Endlich mal anständige Fotos! Ich liebe alle Bilder von Kristian Schuller aus jeder Staffel.“

„Kunterbunt, wild, lustig und bald schon Finale.“

„Ich kann es kaum erwarten, diese Show zu sehen. Sie wird großartig.“

„Oh nein. Ich denke mit Grausen an die Marionettensendung. Schlimm.“

„Es gab doch schon einmal so ein Zirkus-Shooting. Es fällt denen auch nichts mehr Neues ein.“

Welche Models können diese Challenge meistern? Lassen sich die kritischen ProSieben-Zuschauer vielleicht noch umstimmen? Am Donnerstagabend (24. April) um 20.15 Uhr werden diese Fragen bei der 17. Folge von „GNTM“ bei ProSieben beantwortet.