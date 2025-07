ProSieben macht es offiziell – Entscheidung um „TV Total“ gefallen

„TV Total“ gehört seit Jahren zu den Aushängeschildern von ProSieben. Sebastian Pufpaff präsentiert seit 2021 die Nachrichten der Woche auf seine ganz eigene Weise – mit viel Witz und auch gerne mal dem ein oder anderen Seitenhieb.

Doch aktuell haben die Fans der Sendung eher weniger zu lachen: Seit rund zwei Monaten ist „TV Total“ in Sommerpause. Doch es gibt Licht am Ende des Tunnels. ProSieben verkündet nun, wann die neuen Folgen mit Moderator Sebastian Pufpaff ausgestrahlt werden.

„TV Total“ kehrt nach Sommerpause zurück

Der Dienstagabend gehört eigentlich Sebastian Pufpaff und dem Kultformat. Doch aufgrund der andauernden Sommerpause zeigt ProSieben seit knapp zwei Monaten ein Ausweichprogramm. Die Fans können sich aber schon bald auf neue Folgen freuen, wie der Sender mitteilt.

Ab dem 19. August geht „TV Total“ wieder an den Start. Insgesamt 19 frische Ausgaben seien eingeplant, wie das Branchenmagazin DWDL berichtet. Und damit nicht genug: Die Fans kommen am Dienstagabend nicht nur in der Primetime auf ihre Kosten.

ProSieben setzt auf neues Format

Nach der Ausstrahlung der neuen Episoden geht ein neues Format an den Start. In „TV Total Stand-up Club“ werden unter anderem Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Özcan Cosar, Hendrik Brehmer und Maria Ziffy von Sebastian Pufpaff und Klinke Supreme eingeladen. Darüber hinaus werden am späten Abend immer wieder eine alte Folge von TV Total – Aber mit Gast“ wiederholt.

ProSieben zeigt die neuen Folgen von „TV Total“ ab dem 19. August im TV-Programm. Im Anschluss gibt es die Episoden auch in der Mediathek bei Joyn.