Schlüpfriger Zucchini-Sex bei „TV Total“ – „Halten Sie den Kindern die Augen zu“

Heute ist ein wichtiger Tag“. Mit diesen Worten wird es am Dienstagabend (24. Juni) im „TV Total“-Studio schlüpfrig. ProSieben-Moderator Sebastian Pufpaff hat Großes vor. Er will im Studio „Pflanzen-Sex“ durchführen und holt dafür den Pinsel raus!

„Meine Damen und Herren, halten Sie den Kindern die Augen zu! Es gibt jetzt live Pflanzen-Sex on Stage.“

Zucchini-Sex bei „TV Total“

„Ich bin auf der Road to Greatness, denn ich will die größte Zucchini im Land haben“, erklärt der „TV Total“-Star seinen Zuschauern. Im September wird der Sieger fürs Riesengemüse gekürt und der ProSieben-Moderator hat sich dafür in der Kategorie „Zucchini“ beworben.

Am Dienstag soll die Pflanze bestäubt werden, dafür kommt zunächst plötzlich ein als Gemüse im Krankenschwester-Kostüm verkleideter Mann ins Studio, um den Akt der Fortpflanzung zu fördern. „Wir haben Go-Go bestellt, um die Zucchini in Stimmung zu bringen“, so Sebastian Pufpaff.

Doch das klappt seiner nach Meinung nach wohl nicht. „Nach diesen verstörenden Bildern ist es wohl Zeit, meinen Pinsel rauszuholen.“ Wer jetzt versaut denkt, der soll enttäuscht werden. Der Moderator holt tatsächlich nur einen Malpinsel hervor und will damit in die Bestäubungsphase eintauchen. Und schon geht das Spektakel los!

„TV Total“-Star Sebastian Pufpaff: „Gefummel hier“

„Das ist aber ein Gefummel hier! Dann stecken sie den Pinsel hier rein und nehmen etwas von den Pollen ab.“ Der Moderator entnimmt bei der männlichen Blüte Pollen und fügt diese der weiblichen Blüte hinzu. „Wie lange muss ich denn? Muss ich warten, bis es kommt? Es ist quasi mein erster Dreier!“, schmunzelt Puffi und hat den Applaus des Publikums sicher.

Ob der Akt der Bestäubung richtig geklappt hat, wird sich sicher in den kommenden Wochen zeigen. Doch die Zuschauer müssen sich mit den Resultaten noch etwas gedulden, denn „TV Total“ geht in die wohlverdiente Sommerpause. Am 19. August kehrt die Sendung mit Sebastian Pufpaff dann wieder zurück ins TV-Programm.