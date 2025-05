Kinder stehen vor Tierheim in NRW – was sie in den Händen halten, rührt zu Tränen

Mit jedem klingeln an der Tür des Hildener Tierheims in NRW fragen die Mitarbeiter sich wahrscheinlich, was für einen Schützling sie als Nächstes unterbringen müssen und was seine Geschichte ist.

Als sie nun allerdings die Türe öffneten, kam es ganz anders als gedacht. Denn plötzlich blickten sie in die Augen von kleinen Kindern, die etwas ganz Besonderes in den Händen hielten.

NRW: Kinder stehen vor Tierheim-Tür

In einem Facebook-Beitrag berichtet das Tierheim Hilden von der rührenden Geste: „Die Kinder der Karnevalsgruppe Gerresheim haben für und Karneval durch Wegzoll tolle 524,12 Euro gesammelt“, heißt es begeistert in dem Post. „Einfach stark, oder?“.

Auch interessant: Tierheim in NRW fassungslos über „Geschenk“ vor dem Tor – auch Bürgermeister schimpft: „Sauerei“

Die Mitarbeiter sind offensichtlich stark von dem tollen Einsatz der Kinder gerührt und können es kaum fassen. „Wir sind baff und sagen ein riesiges Dankeschön“, schreiben sie.

Tierfreunde sind begeistert

Auf dem angefügten Bild ist ein Einmachglas mit dem gesammelten Geld zu sehen. „Wir haben für euch gesammelt“, haben die Kinder des Gerresheimer Karnevalsvereins auf eine zusätzliche Karte geschrieben. Außerdem dabei sind Fotos der kleinen Helden, wie sie in voller Karneval-Montur in die Kamera grinsen.

Mehr News:

Auch die Tierfreunde in den Kommentaren sind begeistert von der Aktion der Kinder. „Das ist doch super schön“, kommentiert eine Userin. „Solche Meldungen machen mich immer glücklich – tolle Aktion“, stimmt eine zweite ihr zu. Da zeigt sich, dass es im Tierheim-Alltag wohl auch viele schöne Momente gibt, die durch Menschen ausgelöst werden. Die Kinder bekommen viele lobende Worte ab.

Erst kürzlich wurde eine Katze ausgesetzt in einer Transportbox in der Nähe eines Waldstückes gefunden. Tierheim-Mitarbeiter sowie Tierfreunde waren entsetzt: „Was für Unmenschen machen sowas?“, fragten sie sich (>>DER WESTEN berichtete).