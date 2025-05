Katze in Wald ausgesetzt – Blick in Transportbox entsetzt NRW-Tierheim: „Abartig“

Immer wieder kommt es vor, dass die Mitarbeiter der Tierheime in NRW ausgesetzte und verwahrloste Fellnasen aufnehmen müssen. Plötzlich bemerken „Besitzer“, dass die Versorgung von Hund, Katze oder Maus auch mit Arbeit und Geld verbunden ist und sind nicht bereit, diese in die Tiere zu stecken. Die vermeintliche „Lösung“ ist oft das Tierheim – oder im schlimmsten Fall das Aussetzen.

Auch das Schicksal dieser Katzen-Dame meinte es nicht gut mit ihr. Das verwahrloste Tier wurde in einem Waldstück ausgesetzt und schließlich vom Tierheim Wesel aufgenommen. Die Mitarbeiter und Tierfreunde sind entsetzt.

Katze in viel zu kleiner Transportbox in Wald ausgesetzt

Als die Mitarbeiter des Weseler Tierheims einen Blick in die Transportbox warfen, konnten sie es wohl kaum glauben. In der viel zu kleinen Box lag eine Katze, deren Anblick einem die Tränen in die Augen treibt. Das Fell des schwarzen Tieres ist nämlich völlig verfilzt und der verängstigte Blick, den das Bild auf dem Facebook-Kanal einfängt, spricht Bände.

Die Mitarbeiter des Tierheims sind entsetzt: „Wer weiß, wie lange sie dort schon ausharren musste“. Die schwarze Katzen-Dame wurde in einem Waldstück Am Halben Mond in 46483 Wesel gefunden. „Vielleicht erkennt jemand die Katze und weiß, wo sie jetzt fehlt“, schreiben die Mitarbeiter unter das Bild des kleinen Stubentigers.

Tierfreunde finden klare Worte

Die Follower können gar nicht glauben, wie man dem kleinen Tier so etwas antun kann. „Was für Unmenschen machen sowas????“, fragt eine Userin sich. Eine andere stimmt ihr zu: „Wie abartig Menschen sein können. Es macht mich so traurig“. Die Tierfreunde sind sich einig, dass man die Katze „wenigstens direkt am Tierheim absetzten“ hätte können, anstatt sie in der Transportbox ihrem Schicksal zu überlassen.

Zumindest kann der schwarzen Fund-Katze nun geholfen werden. „Ich hoffe von ganzem Herzen, dass sie bald ein liebevolles Zuhause findet, in dem sie all die Zuneigung und Geborgenheit erfährt, die sie so sehr verdient“, findet eine Userin die passenden Worte.