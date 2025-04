„Experte für alles“: Zuschauer gehen auf die Barrikaden – „Fremdscham pur“

Darauf haben seine Fans lange gewartet: Am Dienstagabend (22. April) feiert Moderator Klaas Heufer-Umlauf die Premiere seiner neuen Show „Experte für alles“. Das Besondere an der Sendung: Der 41-Jährige hat genau wie das Publikum keine Ahnung, welche Themen in der jeweiligen Ausgabe behandelt werden. Ob er mit diesem Konzept punkten kann? Die Meinungen in den sozialen Netzwerken sprechen Bände.

„Experte für alles“: Klaas feiert Deutschlandpremiere

Kurz nachdem Sebastian Pufpaff die News der Woche bei „TV total“ präsentiert hat, gibt es bei ProSieben die Premiere. Um 21.25 Uhr begrüßt Klaas Heufer-Umlauf das Publikum zur ersten Ausgabe seines neuen Verbrauchermagazins namens „Experte für alles“.

„Mit den Gästen und Inhalten wird Klaas erst zum Beginn jeder Sendung konfrontiert: von kuriosen Verbrauchermythen über Tests und Talks bis hin zu handfesten Alltagstipps. Gelingt es Klaas, die Themenblöcke ohne jegliche Vorbereitung zu präsentieren und Wissen zu vermitteln?“, heißt es in der offiziellen Programmankündigung. Doch wie kommt das Konzept bei den Zuschauern an?

Zuschauer von „Experte für alles“ überrascht

Auf X diskutieren die Zuschauer, was das Zeug hält. Während einige der neuen Show von Klaas Heufer-Umlauf eine Chance geben, sind andere nach kurzer Zeit bereits enttäuscht:

„Leider langatmig, nicht witzig, Rolle des Moderators unklar. Drumherum aufwändig, aber das alleine reicht nicht.“

„Das Konzept, dass Klaas gar nichts vorher weiß, finde ich an sich schon gut, aber dass er die Moderationen komplett ablesen muss, ist schade.“

„Bei ‚Experte für alles‘ sind zwar gute Ansätze vorhanden, aber ob sich das so auf Dauer halten kann? Fraglich.“

„Fremdscham pur.“

„Ok, ich bin raus. Würde Klaas das alles selber testen, was ich erwartet habe, dann wäre es vermutlich unterhaltsamer. Aber er kommentiert einen Bruchteil einfach nur.“

„Klaas sollte in Zukunft auf jeden Fall Bescheid wissen, worum es in der Sendung geht. Dieses Konzept geht so nicht auf. Er könnte sich so viel mehr einbringen.“

ProSieben zeigt die erste Staffel von „Experte für alles“ aktuell immer dienstags ab 21.25 Uhr im TV-Programm. Anschließend gibt es die Folgen auch in der Mediathek bei Joyn.