Zwischen Ivana und Melania – das sind die berühmten Ex-Partnerinnen von Donald Trump

Donald Trump – Milliardär, US-Präsident und Dauer-Politspektakel. Doch hinter jedem großen Mann stehen… mindestens fünf Frauen, die ihn geliebt, gefürchtet oder später öffentlich zerlegt haben. Von der glamourösen Ivana über Affären mit Models bis hin zu brisanten Aussagen im US-Wahlkampf: Trumps Liebesleben ist ein eigenes Politkapitel – zwischen Jetset, Schweigegeld und Schlagzeilen. Diese Fotostrecke zeigt: Wer einmal „The Donald“ datet, bleibt nicht lange anonym.

Wer sind die Trump-Frauen?

Ivana Trump – Die erste große Liebe (1977–1992). Aus Tschechien in den Trump Kosmos! Ivana war nicht nur Donalds erste Ehefrau, sondern auch Mitarchitektin seines Imperiums. Die elegante Powerfrau mit Ski-Vergangenheit führte mit ihm ein Jetset-Leben zwischen Manhattan, Aspen und Palm Beach. Nach der Scheidung flogen verbal die Fetzen – doch am Ende sprach sie charmant von „The Donald“ als Vater ihrer drei Kinder. Ihr Tod 2022 sorgte für emotionale Reaktionen – sogar von Melania. Foto: imago images/MediaPunch Rowanne Brewer Lane – Kurz, heiß, umstritten (frühe 1990er). Ein Model, ein Pool, ein Bademantel – Rowanne Brewer Lane wurde 2016 plötzlich wieder aktuell, als sie in einem NYT-Artikel als Beispiel für Trumps sexistischen Umgang mit Frauen auftauchte. Sie konterte scharf: „Er war ein Gentleman!“

Foto: imago/ZUMA Press Marla Maples – Die Affäre, die alles veränderte (1989–1999). Sie kam, sah – und sprengte Trumps Ehe. Die blonde Schauspielerin Marla Maples war die Frau, für die Donald Ivana verließ. Hochzeit 1993, Tochter Tiffany als süßer PR-Coup – doch das Glück hielt nicht lange. Marla ließ sich nie ganz aus der Öffentlichkeit verdrängen und kokettierte 2024 sogar mit einer politischen Karriere: „Ich bin offen zu dienen“ – sagte sie über die Idee, Vizepräsidentin zu werden. Foto: imago images/ZUMA Press Kara Young – Das Model mit Haltung (1997–ca. 1999). Sie war schön, sie war smart – und biracial. Kara Young, It-Girl der späten 90er, datete Trump in einer Phase, in der er versuchte, sich als moderner New Yorker zu inszenieren. Jahre später, als Trump politisch durchstartete, stellte sie klar: „Er sollte nicht Präsident sein.“ Ein Seitenhieb mit Wirkung – und einem Hauch moralischer Oberhand. Etwas, das diese Frau wohl niemals tun würde… Foto: imago images/ZUMA Press Melania Trump – Die elegante Eisfrau. Seit 2005 ist sie Mrs. Trump – still, schön, souverän. Das Ex-Model aus Slowenien wurde zur First Lady wider Willen: keine Kampagnen, kaum Interviews, dafür Designerkleider und Distanz. Während andere Frauen gingen oder klagten, blieb Melania – schweigend, kontrolliert, unnahbar. Ob aus Liebe, Loyalität oder Kalkül? Das bleibt ihr Geheimnis. Ihr Blick sagt oft mehr als tausend Trump-Tweets. Und sie muss sich einiges bieten lassen. Denn sie ist wohl nicht die einzige Frau, die Donald Trump in sein Leben lässt. Foto: imago images/UPI Photo Denn dann kam Karen McDougal – Die 150.000‑Dollar-Affäre (angeblich 2006–2007). Sie war Playmate of the Year und angeblich Donalds große Schwäche – obwohl er damals mit Melania verheiratet war. Karen soll über ein Jahr lang seine Geliebte gewesen sein. Die Enthüllung: Sie wurde mit 150.000 USD zum Schweigen gebracht – über den berüchtigten „Catch-and-Kill“-Deal des National Enquirer. Heute ein zentraler Baustein im Schweigegeld-Skandal. Foto: imago/ZUMA Press

Ob legitime First Lady oder ungewollte Nebenrolle im Skandal – die Frauen in Trumps Leben erzählen viel mehr als nur Liebesgeschichten. Sie sind Spiegel seiner Persönlichkeit, Katalysatoren seiner Skandale – und manchmal sogar politische Stimmen mit Gewicht. In Wahlkämpfen, die längst keine klassischen mehr sind, wird selbst das Private zur politischen Waffe. Und wer weiß: Vielleicht steht die nächste Trump-Frau ja schon bereit… auf dem Titelblatt oder im Zeugenstand.

