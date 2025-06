„Fernsehgarten“-Zuschauer können es nicht aushalten – „Einfach nicht das Gleiche“

Am Sonntag (15. Juni) flimmert die siebte „Fernsehgarten“-Ausgabe in diesem Jahr über die Bildschirme. Bei strahlendem Sonnenschein findet die Unterhaltungsshow im ZDF-Sendezentrum in Mainz-Lerchenberg statt. Für gewöhnlich führt Moderationsikone Andrea „Kiwi“ Kiewel durch die Sendung, doch diesmal kam alles anders…

Denn aufgrund der militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran ist der Himmel über Israel für zivile Flüge gesperrt. Kiwi wohnt in Israel und kann deshalb dem neuesten „Fernsehgarten“ nicht beiwohnen. Joachim Llambi und Lutz van der Horst übernehmen die Moderation. Auf der Social-Media-Plattform x (ehemals Twitter) tun die Fernsehzuschauer ihre Meinung zu der ungewöhnlichen Ausgabe kund…

„Fernsehgarten“-Fans halten sich nicht zurück

Direkt zu Beginn der „Fernsehgarten“-Ausgabe sprechen Joachim Llambi und Lutz van der Horst über ihren spontan Einsatz. Sie haben bereits vor Sendungsbeginn mit Andrea Kiewel telefoniert und geben bekannt, dass es der Moderatorin den Umständen entsprechend gut gehe. Das Publikum soll Kiwi einen riesigen Applaus spenden, damit sie sich sich auch aus der Ferne inkludiert fühlt. Die Menge rastet regelrecht aus, einige Zuschauer haben sogar extra Plakate für die Moderatorin bemalt und beschrieben.

Abgesehen von dem ungewohnten Moderatorenduo nimmt die Show ihren gewohnten Lauf. Das Publikum darf sich über hochkarätige musikalische Darbietungen von Marianne Rosenberg, Eko Fresh, Loona und vielen weiteren Künstlern freuen. Auch charmante Gespräche mit dem Publikum, Kocheinlagen und Neckereien unter den Moderatoren gehören wie immer zum Programm.

Für die Zuschauer ist ein „Fernsehgarten“ ohne ihre geliebte Andrea Kiewel eigentlich undenkbar. Aus diesem Grund haben Joachim Llambi und Lutz van der Horst es an diesem Sonntag nicht gerade leicht. Dennoch schlägt sich das Moderatorenduo gut und führt souverän durch die Show. Die Fernsehzuschauer scheinen sich mit der Veränderung jedoch schwer zu tun und schreiben auf x (ehemals Twitter):

„Also der ‚Fernsehgarten‘ ist eh schon ziemlich schräg. Heute werden aber Dimensionen gesprengt.“

„Also mir fehlt Kiwi… Auch ihr ‚danke, danke, danke‘ oder ‚toll, toll, toll‘, das fehlt. Hoffentlich ist sie nächste Woche wieder zurück!“

„Ohne Kiwi ist der Fernsehgarten einfach nicht das Gleiche!“

„Kiwi kann heute nicht den ‚Fernsehgarten‘ moderieren und was singt man da? ‚Wunder gibt es immer wieder‘. Ziemlich makaber oder?“

„Heute ist irgendwie doppelt anstrengend.“

„Weder Herr Llambi, geschweige denn Lutz van der Horst sind in der Lage eine Livesendung zu tragen. Zwei Männer sollen eine Frau ersetzen, und man ist nicht kreativ genug, eine Frau als Vertretung zu finden?“

Einige Zuschauer wollen von ihrem gewohnten Ablauf der Show nicht abweichen.

Ob Andrea Kiewel die nächste „Fernsehgarten“-Ausgabe wieder moderieren kann, ist zu diesem Zeitpunkt ungewiss.