„Fernsehgarten“: Es besteht kein Zweifel mehr – „Wir haben mit Kiwi telefoniert“

Der „Fernsehgarten“ gehört für Millionen von Menschen zum Pflichtprogramm am Sonntag. Seit dem Jahr 1986 flimmert die Unterhaltungsshow über die Fernsehbildschirme. Ein fester Bestandteil der ZDF-Show ist Moderatorin Andrea Kiewel, die bereits seit mehr als zwanzig Jahren durch die Sendung führt.

Doch ausgerechnet bei der Ausgabe „Kiwis 25. Jubiläum“ kann die Moderatorin nicht auf der Bühne stehen. Denn wegen der militärischen Auseinandersetzung mit dem Iran ist der Himmel über Israel für zivile Flüge gesperrt (mehr zu der dramatischen Entwicklung im Nahen Osten hier im Newsblog >>>) Kiwi sitzt also in ihrer Wahlheimat Israel fest. Schnell hat der Sender Ersatz für den 15. Juni gefunden. Joachim Llambi und Lutz van der Horst führen durch die Show. Direkt zu Beginn spricht das Moderatoren-Duo den Elefanten im Raum an.

Von einem gewohnt tosenden Applaus begleitet begrüßen Joachim Llambi und Lutz van der Horst die Zuschauer der siebten Ausgabe des „Fernsehgartens“ in diesem Jahr. Vor dem musikalischen Start der Show sprechen die Moderatoren das Fernbleiben der Kult-Moderatorin Andrea Kiewel an. Van der Horst stellt zunächst klar: „Wir sind heute sozusagen der Überraschungsdoppelpack.“

Llambi übernimmt und führt aus: „Warum stehen Lutz und ich heute hier? Es hat natürlich einen Grund, warum Andrea Kiewel nicht da ist. Denn von dem Ort, von dem Andrea Kiewel herkommt, wo sie lebt, ist es im Moment nicht möglich hierher zu kommen.“ Van der Horst verrät weiter: „Aber wir haben heute noch mit Kiwi telefoniert. Und das Wichtigste ist ja: Ihr geht es soweit gut!“ Die Fans scheinen sich über dieses Update zu freuen und applaudieren lautstark.

Lutz van der Horst erklärt weiter: „Sie können sich denken, meine Damen und Herren, sie ist wahnsinnig traurig, dass sie heute nicht hier sein kann. Man merkt es auch im Team, das Team ist traurig.“ Um der Moderatorin ein wenig Liebe aus der Ferne zu senden, soll das Publikum jetzt lautstark klatschen. Dieser „Aufmunterungsapplaus“ soll Kiwi das Gefühl geben, dass sie trotz der Distanz mit dabei ist. Die Menschen im Publikum geben ihr Bestes, einige Besucher halten sogar Plakate mit lieben Worten an die Moderatorin hoch.

Auch ohne Kiwi wird der „Fernsehgarten“ am 15. Juni garantiert für gute Laune bei den Zuschauern sorgen. Es bleibt zu hoffen, dass die Moderatorin für die nächste Ausgabe wieder vor Ort sein kann.