Nach Chaos-Fernsehgarten: ZDF lässt Sendung am Sonntag ausfallen

Traurige Nachrichten für alle Fans vom Fernsehgarten!

Nachdem der Mallorca-Fernsehgarten vergangene Woche buchstäblich ins Wasser gefallen ist, folgt nun die nächste Klatsche: Das ZDF lässt die Sendung mit Andrea Kiewel kommenden Sonntag (3. August) ausfallen! Doch was steckt hinter dieser Entscheidung des öffentlich-rechtlichen Senders?

ZDF musste beim Fernsehgarten improvisieren

Was war das bloß für ein Chaos beim Mallorca-Fernsehgarten? Eigentlich hatten sich die Fans darauf gefreut, mit den Ballermann-Stars so richtig abzufeiern. Doch das Wetter machte allen Anwesenden einen dicken Strich durch die Rechnung.

Aufgrund einer Gewitterwarnung und plötzlichem Regen musste das Open-Air-Gelände nach nur etwa 15 Minuten geräumt werden. Moderatorin Andrea Kiewel und ihre Gäste verzogen sich in ein nahegelegenes Studio und versuchten das Beste aus der Situation zu machen. Trotzdem waren einige Zuschauer enttäuscht. Und dieses Gefühl wird sich an kommendem Sonntag nicht ändern.

ZDF streicht Fernsehgarten aus dem Programm

Am 3. August wird das ZDF keine neue Ausgabe der Kultsendung mit Kiwi zeigen. Der Grund ist jedoch nicht etwa schlechtes Wetter oder plötzliche Krankheitsfälle im Team. Der öffentlich-rechtliche Sender setzt an diesem Tag lieber auf Sport, wie ein Blick ins TV-Programm verrät. Den gesamten Vormittag lang läuft die Übertragung der Finals der Multisport-Veranstaltung in Dresden.

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Doch keine Sorge – die nächsten Termine für den ZDF-Fernsehgarten stehen bereits vor der Tür: