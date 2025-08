Italien versinkt im Unwetter-Chaos – Urlauber sehen sogar Tornados am Strand!

Eigentlich sind gerade Sommerferien in Deutschland, doch das Wetter in Europa könnte damit nicht unterschiedlicher sein: Während die Sommerferien in einigen Teilen Deutschlands eher kalt sind oder kalt beginnen werden, kämpfen die Türkei, Spanien, Italien und Griechenland im Juli gegen enorme Hitze.

Doch jetzt folgt die nächste Wetter-Wende: In Italien herrscht aktuell Unwetter-Chaos. Hagelkörner in Tennisballgröße, Tornados an den Stränden – und auch Kroatien muss sich möglicherweise bald auf ungemütliches oder gar gefährliches Wetter einstellen ..

Unwetter in Italien: Hagelkörner und Tornados

Rund um die Adria gilt weiterhin Unwetteralarm: Norditalien wird nämlich von einer regelrechten Unwetterwalze heimgesucht. Zahlreiche starke Stürme fegen über Küsten und Strände hinweg. In der Region Ancona setzte bereits am Montag (28. Juli) heftiger Dauerregen und Hagel ein. In einigen Unterführungen stand das Wasser laut der Gemeinde Grottammare sogar bis zu 1,5 Meter hoch.

Gleichzeitig fielen Hagelkörner in Tischtennisballgröße vom Himmel in Italien runter – und vor der Adriaküste wurden mehrere Wasserhosen gesichtet. Von diesen extremen Wetterlagen kursieren inzwischen zahlreiche Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken, wie zum Beispiel auf Instagram, TikTok und Co. Kein Wunder, denn mit solchen Phänomenen rechnet man im sonst sonnigen Italien wohl eher nicht.

Stürme in Kroatien erwartet

Und angesichts dieser Wetter-Extremen warnen die Behörden mittlerweile deutlich: Es werden weitere Stürme erwartet. Und für Montag, den 4. August, sagen Meteorologen erneut Dauerregen und Hagelstürme rund um Ancona voraus.

Nun müssen sich offenbar auch Kroatien-Urlauber auf ungemütliche und womöglich gefährliche Wetterbedingungen einstellen. Reise-Fans und Anwohner sollten den Wetterbericht also in den kommenden Tagen ganz genau im Blick behalten …