Restaurant-Ärger im Italien-Urlaub am Gardasee – Bürgermeister droht jetzt mit Bußgeld

Für viele ist der Gardasee der perfekte Reise-Mix aus Bergen, Wasser und italienischem Flair. Man kann nicht nur vielerorts baden und durch kleine Orte bummeln, sondern auch sportlich aktiv sein. Ob Windsurfen, Klettern oder Wandern – es ist gefühlt für jeden etwas geboten.

Doch nun gibt es Ärger im beliebten Urlaubsland Italien. Jetzt greift sogar der Bürgermeister durch und droht mit einem Bußgeld …

Italien-Urlaub am Gardasee: Diese Bußgeld-Regeln sollte man kennen

Eines ist klar: Im Italien-Urlaub möchte man abschalten und sich nicht mit Regeln oder Strafen herumschlagen. Besonders am Gardasee denkt man eher an gutes Essen und schöne Aussichten als an Bußgelder. Trotzdem lohnt es sich, ein paar Dinge im Blick zu haben – denn auch hier gibt’s klare Vorschriften.

So gilt in Mailand beispielsweise ein nahezu vollständiges Rauchverbot im Freien. Seit dem 1. Januar 2025 müssen Personen, die dennoch zur Zigarette greifen möchten, mindestens zehn Meter Abstand zu anderen Menschen einhalten. Zudem ist das Rauchen auf Bürgersteigen, in Parks, an Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel sowie in den Außenbereichen von Bars und Restaurants untersagt. Wer dagegen verstößt, muss mit bis zu 240 Euro Strafe rechnen (wir berichteten).

Bürgermeister greift durch: „Gäste sollen frei entscheiden“

Und auch Torri del Benaco am Gardasee zieht nun Bußgeld-Konsequenzen. Dort herrscht nämlich ein regelrechter Wettbewerb um die Gunst der Gäste. Sogenannte „acchiappini“ – Kellner oder eigens engagiertes Personal – sprechen offensiv an und versuchen, sie ins Lokal zu locken.

Und genau dieses Verhalten wird jetzt sanktioniert. „Wir wollen, dass Gäste frei entscheiden können, wo sie einkehren“, sagt Bürgermeister Stefano Nicotra laut „Südtirol News“. Lokale, die gegen das neue Verbot verstoßen, müssen mit Geldstrafen zwischen 25 und 500 Euro rechnen. Auch das Verteilen von Flyern vor Restaurants ist künftig untersagt.

Somit wird klar: Es gibt ein paar Dinge, die man im Italien-Urlaub am Gardasee im Hinterkopf behalten sollte – aber nichts, was den Aufenthalt ernsthaft trüben würde. Wer sich an die Regeln hält, kann den Urlaub ganz entspannt genießen – inklusive leckerem Aperol und gutem Essen.