„Dschungelcamp“, „GNTM“ und Co.: Änderungen lassen staunen – jetzt erwartet Zuschauer DAS

Das Reality-TV-Jahr 2025 startet mit einer geballten Ladung an Unterhaltung! Von Ekel-Prüfungen im „Dschungelcamp“ bis hin zu flotten Tanzeinlagen – im Frühjahr können sich Fans auf die Rückkehr beliebter Formate und spannender Neuerungen freuen.

Wir werfen einen Blick auf die Highlights, die die Zuschauer Woche für Woche vor die Bildschirme locken werden.

„Dschungelcamp“: Zuschauer erwartet Änderung

RTL startet das Reality-Jahr traditionell mit dem „Dschungelcamp.“ Ab dem 24. Januar ziehen Prominente wie Model Lilly Becker, Reality-TV-Star Yeliz Koç und „GZSZ“-Schauspieler Timur Ülker ins australische Outback. Weitere Kandidaten findest du hier. Ein Novum in diesem Jahr: Zum ersten Mal werden alle 17 Live-Shows zur Primetime um 20.15 Uhr ausgestrahlt. Der bisher späte Sendeplatz gehört der Vergangenheit an.

Weiter geht es mit der bekanntesten Castingshow im deutschen Fernsehen. Zum 20. Mal sucht Heidi Klum „Germany’s next Topmodel.“ Die Jubiläumsstaffel startet am 13. Februar 2025 mit spannenden Neuerungen. Dienstags zeigen sich erstmals die Männer im Kampf um den Titel, donnerstags stehen wie gewohnt Heidis Mädels im Fokus. Außerdem setzt die Model-Mama auf noch mehr Diversität: Männliche Plus-Size-Models und Best-Ager gehören dieses Jahr zur Kandidatenauswahl.

Doch damit nicht genug! Schon wenige Tage später kehrt ein umstrittenes Format zurück ins Fernsehen.

Sat.1: TV-Comeback nach drei Jahren Pause

Nach dreijähriger Pause kehrt das Sat.1-Format „Promis unter Palmen“ endlich zurück. Zwölf Prominente, darunter Lotto-Millionär Chico und High-Society-Lady Claudia Obert, kämpfen in Thailand um ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Die dritte Staffel startet am 17. Februar 2025 um 20.15 Uhr. Fans können sich jeden Montag auf eine neue Folge freuen.

Nur wenige Tage später bringt RTL den Glamour auf die Bildschirme zurück: Am 21. Februar startet die 18. Staffel von „Let’s Dance.“ 14 Prominente, darunter Reality-TV-Star Leyla Lahouar und Influencerin Paola Maria, treten Woche für Woche an, um die Jury und Zuschauer mit ihren Tanzkünsten zu begeistern.

Zuschauern dürfte mit dieser geballten Ladung an TV-Formaten so schnell nicht langweilig werden – und das „Dschungelcamp“ und Co. werden sicherlich für ordentlich Gesprächsstoff in den kommenden Wochen sorgen!