Reality: Umstrittener TV-Star plötzlich in Dating-Format zu sehen – „Wird witzig“

Das deutsche Reality-TV ist mittlerweile eine Klasse für sich. Reality-Dating-Formate wie „Der Bachelor“, „Love Island“ oder „Are You The One?“ (auch AYTO abgekürzt) haben zahlreiche Promis hervorgebracht, die aus der TV-Landschaft kaum noch wegzudenken sind. Bei der neuen Staffel „Are You The One? – Reality-Stars in Love“ werden sich auch in diesem Sommer einige VIP versammeln.

RTL hatte den Cast des Formates eigentlich schon bekannt gegeben – doch jetzt gibt es noch einen überraschenden Nachzügler, der für viel Zündstoff sorgen könnte.

Reality: Jimi Blue Ochsenknecht erstmals in Dating-Format

RTL lässt die Liebes-Bombe platzen! Am Freitag (2. Mai) offenbarte „AYTO“-Moderatorin Sophia Thomalla den Überraschungs-Kandidaten der diesjährigen Promi-Staffel. Mit Jimi Blue Ochsenknecht wird das Dating-Format um einen absoluten Frischling in dem Business erweitert.

Der Sohn von Schauspieler Uwe Ochsenknecht und Ex-Model Natascha Ochsenknecht war bisher nur der Taktik-Show „Die Verräter“ und der Reality-Doku seiner Familie, „Diese Ochsenknechts“, zu sehen. Im TV hat der 33-Jährige die große Liebe bisher noch nicht gesucht.

Trotzdem ist es ihm das Ganze wohl durch seine Ex-Freundin Yeliz Koc nicht ganz fremd. Die ehemalige „Bachelor“-Kandidatin tingelte schon durch nahezu alle Reality-Formate, war zuletzt bei „The 50“ und im „Dschungelcamp“ zu sehen. Sie ist außerdem die Mutter von Jimi Blues Tochter Snow, die im Herbst 2021 geboren wurde.

++ Let’s Dance: Nach Aus von Christine Neubauer – RTL-Zuschauer wollen jetzt nur eins ++

Reality: „Ich gehe gerne über meine Grenzen“

Yeliz Koc ist eine von vielen Kommentatoren unter dem Instagram-Beitrag von „Are You The One?“, die Jimi Blues Teilnahme kaum fassen können. „Wird witzig“, so ihr knapper Kommentar.

Mehr TV-News:

In der Vergangenheit stand Jimi Blue Ochsenknecht bereits öfter in der Kritik – unter anderem wegen massiven Schulden oder auch, weil er sich nicht für Töchterchen Snow interessierte. Bleibt abzuwarten, ob der Ochsenknecht-Spross bei „Are You The One? – Realitystars in Love“ mal eine ganz andere Seite von sich zeigen kann. „Ich mag Herausforderungen, ich gehe auch gerne über meine Grenzen, von daher bin ich sehr gespannt, was auf mich zukommt“, erklärt der 33-Jährige.

Wann die Promi-Staffel der Reality-Show auf RTL+ startet, ist bisher noch nicht bekannt. Auf Instagram ist lediglich die Rede von „Demnächst“. Die Dreharbeiten laufen aber bereits seit April in Thailand, eine Ausstrahlung noch in diesem Sommer ist also realistisch.