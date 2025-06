„Sommerhaus der Stars“: Enthüllt? Diese Promi-Paare sollen einziehen

Zum Jubiläum feiert RTL das zehnte „Sommerhaus der Stars“ allem Anschein nach mit einem besonderen Kandidatenmix. Laut „Bild“ zogen vor einem Monat neue Promi-Paare in die berühmte Trash-WG. Die Dreharbeiten sind inzwischen abgeschlossen. Besonders auffällig: Vier ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer sollen sich dem Reality-Wettbewerb stellen.

Die Staffel soll laut dem Boulevard-Blatt im Oktober starten, das Finale soll im November stattfinden. Seit 2016 sorgt das „Sommerhaus der Stars“ für hohe Quoten. Erst drehte RTL in Portugal, später verlagerte sich das Format nach Bocholt. Auch dieses Jahr dürfte die Promi-WG wieder Drama, Tränen und TV-Momente versprechen

Sommerhaus der Stars: Dschungelcamp trifft Trash-TV

Mit dabei sind laut „Bild“-Informationen Silva Gonzalez und Stefanie Schanzleh. Nach einer Trennung und einem Liebes-Comeback sollen sie gemeinsam das Abenteuer „Sommerhaus der Stars“ wagen. Auch Hanka Rackwitz und Pierre Paminski, nach zehn Jahren wieder ein Paar, sollen angeblich dort ihre Beziehung auf die Probe stellen.

Sarah Joelle Jahnel zog wohl mit Freund Ersin erst verspätet ins Haus. Das Paar kam als Nachrücker dazu. Ebenfalls dabei: Tara Tabitha, bekannt aus dem Dschungel, und Dennis Lodi, Trash-TV-Star.

Sommerhaus der Stars: Neue und alte Gesichter

Jochen Horst, Sieger von „Promi Big Brother“, soll mit Ehefrau Tina ins Rennen gehen. Tommy Pedroni und Paulina Ljubas sollen wohl ebenfalls bestätigt worden sein.

Lina „Linuschka“ Baumann und Ryan Wöhrl wollen nach „Are You The One“ erneut ins Rampenlicht. Auch Edda Pilz und Michael Klotz, die sich bei „Ex on the Beach“ neu fanden, sollen dabei sein.

Pascal Zadow und Luise Matejczyk sind das letzte bekannte Paar. Auch sie zogen wohl später ins Haus. RTL hält sich zu den Kandidaten bisher zurück. Auf „Bild“-Anfrage erklärt ein Sprecher: „Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen“. Bis dahin brodelt die Gerüchteküche weiter.

Dieser Artikel wurde teils mit maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig geprüft.