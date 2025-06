Bayer Leverkusen will Mega-Namen! Wird ER der Ersatz für Florian Wirtz?

Der Wechsel von Florian Wirtz steht kurz bevor, der 21-Jährige wird Bayer Leverkusen für eine unglaubliche Ablösesumme von gut 150 Millionen Euro verlassen und zum FC Liverpool wechseln.

Bayers Sport-Geschäftsführer dürfte jetzt alles daran setzen, den richtigen Ersatz für Wirtz ausfindig zu machen. Nun rückt ein Star-Spieler aus der Premier League in den Fokus. Wird er zum Königstransfer für Bayer Leverkusen?

Bayer Leverkusen: Kluivert steht hoch im Kurs

Justin Kluivert hat die Saison seines Lebens hinter sich. Beim AFC Bournemouth hat sich der 26-Jährige nach zuvor turbulenten Jahren in Spanien, Italien, Frankreich und auch Deutschland endlich durchsetzen können, in der abgelaufenen Premier-League-Saison erzielte der Niederländer 18 Scorerpunkte – und hatte damit einen entscheidenden Anteil an der Rekord-Saison der „Cherries“.

Doch der Höhenflug in Bournemouth hat auch seine Schattenseiten: Nachdem bereits Dean Huijsen zu Real Madrid wechselte (mehr dazu hier) und auch Spieler wie Milos Kerkez, Ilya Zabarnyi und Antoine Semenyo auf das Radar großer Klubs geraten sind, spielt sich auch Kluivert vermehrt in den Fokus. Laut „talkSPORT“ soll sich nun auch Bayer Leverkusen mit dem niederländischen Nationalspieler beschäftigen.

Mega-Ablöse für Kluivert?

Kluiverts großer Vorteil: Der ehemalige Leipziger kann im offensiven Mittelfeld sowohl auf den Außenpositionen als auch als Zehner agieren. Auf letzterer Position fühlt sich der 26-Jährige allerdings nachweislich am Wohlsten. Kluivert scheint also perfekt ins Leverkusener Anforderungsprofil zu passen.

Das Problem: die drohende Ablösesumme. Unter 50 Millionen Euro Ablöse dürfte Bournemouth wohl nicht mit sich reden lassen – auch, weil der Klub zuletzt signalisierte, nicht an einem Verkauf des Scorers interessiert zu sein. Allerdings gab AFCB-Besitzer Bill Fowley in der Vergangenheit zu Protokoll, seinen Spielern bei einem angemessenen Angebot nicht im Weg stehen zu wollen. Die Chance für Bayer Leverkusen?