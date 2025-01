„Dschungelcamp“: RTL macht es offiziell – die Zuschauer werden es sofort sehen

Nur noch wenige Tage, dann startet das RTL „Dschungelcamp“ in die 18. Runde. Die diesjährigen Kandidaten trudelten nach und nach Tage vorher in Australien ein, um sich vor Ort noch einmal gebührend auf ihr Dschungelabenteuer vorzubereiten.

Jetzt, einen Tag vor dem offiziellen Beginn im TV, trifft RTL eine drastische Entscheidung.

„Dschungelcamp“: RTL macht es offiziell

Der Sender hat sich dazu entschlossen, ein paar der Teilnehmer bereits ins Camp einziehen zu lassen. RTL spricht im Netz von „Early Tickets“ für die „Dschungelcamp“-Stars. Sechs von insgesamt zwölf Promis machen sich also schon auf den Weg ins Abenteuer ihres Lebens.

Dazu gehören:

Sam Dylan

Maurice Dziwak

Alessia Herren

Edith Stehfest

Jörg Dahlmann

Anna-Carina Woitschack

Die Zuschauer sind deswegen schon hellauf begeistert. So kommentiert jemand bei Instagram: „Es wird ernst! …freu mich schon!“ Und ein anderer Fan schreibt: „Cool, ne spannend Kombination, die zuerst ins Camp einzieht.“

Die auserwählten Dschungelstars, die schon ins Camp müssen, wurden von RTL „entführt“ und müssen über einen großen Umweg an ihr Ziel kommen.

„Dschungelcamp“: Zoff vorprogrammiert?

Die restlichen sechs Kandidaten Lilly Becker, Pierre Sanoussi-Bliss, Nina Bott, Jürgen Hingsen, Yeliz Koc und Timur Ülker können sich derweil noch den Tag am Pool und mit reichlich Essen versüßen, während ihre Konkurrenten schon das harte Dschungel-Leben kennenlernen. Ist da Zoff vorprogrammiert? Mal sehen, wie die „Erst-Camper“ darauf reagieren werden…

Das „Dschungelcamp“ startet am Freitag (24. Januar) um 20.15 Uhr bei RTL.

Anna-Carina Woitschack: Sexy Video vor Dschungelstart

Vor ihrem Abflug ist Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack noch mal in die Vollen gegangen und zeigte sich von ihrer besonders sexy Seite.