Anna-Carina Woitschack zeigt sich sexy im Bikini – DAS erwartet die „Dschungelcamp“-Fans

Das „Dschungelcamp“ besteht in der Regel nicht nur aus Kakerlaken, Campfeuer-Zoff und Ekel-Essen, manch ein Promi zeigt dort auch gerne mal, was er hat. Wir erinnern uns an Micaela Schäfer, die 2012 mehr nackte Haut als Kleidung präsentierte. Oder auch Gina-Lisa Lohfink, die 2017 in Staffel 11 ebenfalls oft knappe Outfits trug.

Man darf gespannt sein, ob es für die Zuschauer in der bevorstehenden Staffel auch ein bisschen etwas zu gucken gibt. Schließlich zeigt sich eine Kandidatin schon vor dem Start sexy im Bikini.

Die Rede ist von Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, die ihren Fans kurz vor Abflug nach Australien jetzt ihre durchtrainierten Kurven präsentiert.

Anna-Carina Woitschack zeigt sich sexy im Bikini

Die Ex von „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross war gerade erst in Österreich, wo sie für ein Schlager-Event noch einmal auf der Bühne stand – umgeben von Sonne und Schnee.

Als Ausgleich ließ es sich Anna-Carina Woitschack nicht nehmen, im Hotelpool zu relaxen. Das Video dazu gibt es auf ihrem Instagram-Kanal – inklusive einiger Fan-Kommentare.

Insgesamt liken bereits fast 3000 Follower ihr Bikini-Video (Stand: 19. Januar, 11.30 Uhr). Einige Fans schreiben darunter:

„Wow, mega schön“

“Absolute mega Traumfrau”

“Du bist so wunderschön“

„Beautiful“

„Traumfrau“

Und ein Fan kommentiert: „Du machst es komplett richtig! Einfach nochmal ein bisschen Zeit für Dich, bevor Dein nächstes Abenteuer beginnt auf dem Weg zur nächsten Dschungelkönigin! Wünsche Dir ganz viel Spaß und Erfolg in Australien.“

Und das Abenteuer Australien beginnt für die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin sogar schon bald.

Am Sonntagabend geht ihr Flieger in Richtung Australien, wo sich derzeit bereits schon die ersten Dschungel-Kollegen eingefunden haben. Anna-Carina Woitschack steht dagegen noch ein 24-Stunden-Flug bevor. Da war ein Relaxing-Tag im Pool doch wirklich mal eine gute Entscheidung!

Anna-Carina Woitschack: Begegnung mit der Polizei

