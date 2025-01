„Dschungelcamp“-Kandidat erlebt Horror-Flug – „Alles gewackelt“

DAS ist der absolute Alptraum von jedem Passagier: An Bord des Flugzeugs kommt es plötzlich zu Turbulenzen! Diese bittere Erfahrung musste jetzt auch ein „Dschungelcamp“-Kandidat kurz vor seinem Busch-Einzug machen.

Fans des gepflegten Reality-TV müssen nicht mehr lange warten: Ab Freitag (24. Januar) heißt es endlich wieder: „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“! Nach und nach trudeln alle Dschungelcamp-Kandidaten in Australien ein. Dabei hatte Sam Dylan eine nicht ganz unbeschwerliche Anreise.

„Dschungelcamp“-Kandidat ist nach Ankunft in Australien fertig

Der Influencer musste für seine erste Herausforderung nicht erst auf die Dschungelprüfungen warten. Wie er im RTL-Interview berichtet, hat Sam Dylan einen echten Horror-Flug hinter sich. Nach seiner Ankunft in Brisbane war er fix und fertig.

Der 33-Jährige startete von Frankfurt aus. Und für seinen Abflug in Richtung Dschungel ließ sich der Paradiesvogel etwas ganz Besonderes einfallen: Er kam im pompösen Stofftier-Mantel und XXL-Sonnenbrille zum Flughafen! Den ersten Zwischenstopp legte seine Maschine in Singapur ein. In seiner Instagram-Story zeigte er sich seinen Followern müde, aber trotzdem gut gelaunt.

„Dschungelcamp“: Sam Dylan kann in Business-Class kaum schlafen

Nach einer Dusche ging es weiter in Richtung Brisbane – dann nahm der Horror seinen Lauf, wie der Partner von Rafi Rachek in dem Interview zu Protokoll gab. „Wir hatten so viele Turbulenzen. Ich hatte so ein schönes Bett in der Business-Class, ich habe da so schön gelegen und mitten in der Nacht hat dann alles gewackelt.“

