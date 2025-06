Pikante Szenen bei „Bauer sucht Frau International“ – Kandidat fällt aus allen Wolken

Seit einigen Wochen wird bei RTL wieder geflirtet, was das Zeug hält. In der neuen Staffel „Bauer sucht Frau International“ geht es für die ausgewählten Kandidaten auf die Höfe der Landwirte, die überall auf der Welt verteilt sind.

In Folge fünf von „Bauer sucht Frau International“ kämpfen Patrick und Sven weiterhin um das Herz von Carmen, die nach Bali ausgewandert ist und dort einen Pferdehof besitzt. Doch bei einer vermeintlich harmlosen Billard-Partie wird es auf einmal ganz schön ernst.

Erste Annäherungen bei „Bauer sucht Frau International“

Am Montagabend (30. Juni) zeigt RTL die fünfte Folge der kultigen Datingshow im TV-Programm. Dort geht es für Carmen, Sven und Patrick auf ein gemeinsames Date. Die Drei wollen eine Runde Billard spielen und sich dabei noch besser kennenlernen. Die Auswanderin hat da auch schon eine konkrete Idee.

Sie schlägt den beiden Kandidaten vor, um ihre Gunst zu spielen. Der Gewinner dürfe sich dann über ein wenig Zweisamkeit mit Carmen freuen. Gesagt, getan. Am Ende kann sich Sven durchsetzen, nachdem sein Kontrahent die schwarze Kugel in eines der Löcher versenkt hat. Der glückliche Gewinner geht beim Einzeldate dann prompt all in.

„Bauer sucht Frau International“: Unerwartete Überraschung

Nun ist es Sven, der Carmen zu einem Match herausfordert. „Der Gewinner kriegt einen Kuss“, schlägt er vor. Nachdem die Pferdehofbesitzerin zustimmend nickt, gibt der Kandidat Vollgas. Mit Erfolg: Er kann erneut gewinnen und bekommt als Preis einen Wangenkuss von Carmen.

Gerade, als sich die beiden in den Armen liegen, kommt Patrick wieder dazu. „Was ist denn bei euch los?“, fragt er überrascht und fällt prompt aus allen Wolken. Die Auswanderin ist peinlich berührt und löst sich aus den Armen von Sven. Dieser wiederum erklärt ganz ruhig, dass es sich um einen Wetteinsatz gehandelt hat. Patrick nickt nur knapp. „Da muss ich nochmal eine Schippe drauflegen“, so der „Bauer sucht Frau“-Kandidat.

RTL zeigt die neuen Folgen von „Bauer sucht Frau International“ aktuell jeden Montag und Dienstag ab 20.15 Uhr im TV-Programm. Die Episoden gibt es vor der Ausstrahlung auch in der Mediathek bei RTL+.