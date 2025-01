Dschungelcamp: Kandidatin packt vor Einzug aus – zwischen IHNEN wird es knallen

Es wird heiß im australischen Dschungelcamp! Die 18. Staffel der RTL-Kultshow „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ steht in den Startlöchern, und eine Kandidatin sorgt schon jetzt für jede Menge Gesprächsstoff: Yeliz Koç (31). Der Reality-Star ist bereit, sich dem Abenteuer des Lebens zu stellen und verrät bereits im Vorfeld einige pikante Details.

Die hübsche Brünette hat schon ein paar Pläne in der Hinterhand. Im „Bild“-Interview gibt sie Einblicke in ihre Dschungel-Taktik. Ihr größtes Problem? Der Verzicht auf Zigaretten! „Wenn ich etwas ins Camp schmuggeln könnte, dann wären es Zigaretten“, gesteht sie offen. Jeder Dschungel-Fan weiß: Ohne den geliebten Glimmstängel kann die Laune schnell in den Keller rutschen.

„Dschungelcamp“-Star deutlich: „Dafür ist er ja bekannt“

Doch nicht nur die Zigarettenfrage könnte für Zündstoff sorgen. Yeliz hat bereits angekündigt, dass es mit Camp-Kollege Sam Dylan (33) krachen könnte. „Es wird wahrscheinlich mit Sam knallen. Dafür ist er ja bekannt!“ Yeliz gibt sich zwar betont friedlich, aber im Dschungel ist das Feuerwerk oft nicht weit entfernt. Sam ist bekannt für seine spitze Zunge – eine explosive Mischung!

„Ich bin kein Streit-Mensch“, erklärt Yeliz. Und was, wenn die Prüfungen nichts für sie sind? Yeliz zeigt sich gelassen: „Falls ich eine Prüfung verweigere und es null Sterne gibt, gehört das halt dazu. Wir werden es alle überleben.“ Eine klare Ansage an ihre Mitstreiter, die die Stimmung im Camp weiter anheizen dürfte.

In ihrem persönlichen Gepäck trägt Yeliz ein Glücksarmband, ein Geschenk von ihrem Freund Jannik Kontalis. Das Kleeblatt soll ihr helfen, die Herausforderungen des Dschungels zu meistern. Jannik muss das Spektakel von zu Hause aus verfolgen, während Yeliz ihre Familie mit nach Australien nimmt.

Die 18. Staffel des Dschungelcamps läuft ab dem 24, Januar täglich um 20.15 Uhr live bei RTL und auf RTL+.