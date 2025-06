McDonald’s schlägt Kunden Nugget-Rezept vor – ihnen wird sofort übel: „Widerlich“

Burger, Fritten, Nuggets: Fastfood-Liebhaber kommen bei McDonald’s voll auf ihre Kosten. Dass sie dabei nicht unbedingt zu der gesündesten Alternative greifen, ist den meisten Kunden wohl bewusst.

Bei wem es in Sachen Essen schnell gehen muss, der findet sich nicht selten bei McDonald’s wieder. Neben den Burgern sind auch die Chicken McNuggets ein beliebtes Produkt. Es gibt sie in verschiedener Stückzahl zu kaufen: Einmal in einer Sechser-Packung, als Neuner-Packung oder sogar eine Box mit 20 Nuggets kannst du dir am Trensen ordern.

McDonald’s stellt „Rezept“ auf Social Media vor

Dazu hast du die Auswahl zwischen verschiedenen Saucen, wie zum Beispiel der Barbecue-Sauce, der Curry-Sauce oder Süß-Sauer-Sauce. Eine Portion (6 Stück) Chicken McNuggets enthalten etwa 265 Kalorien.

Doch warum immer auf Klassiker zurückgreifen? Auf seinen Social-Media-Kanälen hat McDonald’s eine nicht ganz ernst gemeinte „Rezeptalternative“ vorgestellt. Einigen Kunden hat es dabei sofort den Appetit verdorben.

Nuggets mit ungewöhnlichem Topping

Seit einiger Zeit macht McDonald’s gemeinsame Sache mit Hitschies und verkauft den „McFlurry Saure Drachenzungen“. Das Eis wird mit gefriergetrockneten Drachenzungen gemixt, dazu gibt es ein crunchy saures Topping und blaue Sauce. Und für ein Social-Media-Video hat sich McDonald’s jetzt einen Spaß erlaubt – und das Topping des „McFlurry Saure Drachenzungen“ in eine Nugget-Box hineingemischt!

„Wer würde?“, will der Fastfood-Gigant von seinen Kunden wissen. „Süß-Saure-Sauce mal anders“, scherzt McDonald’s. Das Video ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber allein die Vorstellung scheint vielen Kunden Gänsehaut zu bescheren.

McDonald’s-Kunden sind fassungslos

„Und wo ist der Mülleimer?“, „Diese Kombination ist doch zu extrem“, „Widerlich“ und „Ihgitt, schlimmer geht’s kaum noch“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte unter dem Video. Na, ob es dieses „Rezept“ tatsächlich ins reguläre Sortiment schafft, dürfte fraglich sein.