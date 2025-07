Niemand will ihn essen! McDonald’s streicht Burger von der Speisekarte

Aufschrei bei den Kunden! McDonald’s hat in Österreich einen Burger aus dem Sortiment genommen und viele Kunden reagieren empört. Denn für sie war es bisher die einzige vegetarische Alternative zum vielfältigen Angebot fleischhaltiger Gerichte.

Sowohl die Begründung McDonald’s als auch der Ersatz auf der Speisekarte erzürnt in Sozialen Netzwerken. Zwar teilt das Unternehmen mit, dass die Nachfrage nach dem Burger zu gering war. Doch für einen Teil der Kundschaft droht nun absolute Alternativlosigkeit.

McDonald’s Österreich kickt McPlant

McDonald’s hat den McPlant aus dem Sortiment genommen. Der Fleischersatzpatty, der gemeinsam mit dem Vorreiter Beyond Meat entwickelt wurde, kam 2021 auf den Markt. Seither soll die Nachfrage wohl unter den Erwartungen des Unternehmens geblieben sein.

Somit hat McDonald’s jetzt den Cut gemacht und den McPlant klammheimlich und ohne viel Aufsehens von der Karte genommen. „Unsere Produkte werden laufend an die Wünsche der Gäste angepasst. Der McPlant ist derzeit nicht mehr Teil unseres Sortiments“, bestätigt die Fastfood-Kette.

McDonald’s Deutschland hat mehr Veganes

„Der McPlant wurde aufgrund geringer Nachfrage bei unseren Gästen aus dem Sortiment genommen. Unsere Gäste wünschen sich vor allem Produkte mit Gemüse“, hat McDonald’s gegenüber „Der Standard“ erklärt. Zudem steht im Raum, dass auch der auslaufende Vertrag mit Beyond Meat ein Grund für die Maßnahme sein könnte.

Als Alternative für Vegetarier gibt es seit Mai zwar den Gemüsepatty, der ist allerdings nicht vegan. Der McPlant war es auch nicht, denn er kam mit Käse und einer auf Milch basierenden Sauce. Ob in Zukunft noch neue vegane Produkte in den Schnellrestaurants angeboten werden, lässt McDonald’s Österreich offen. Man hätte schließlich noch Pommes im Angebot. Nicht einmal die McNuggets gibt es hier in vegan.

Auf diese Perspektive reagieren zahlreiche vegane Kunden entsprechend empört. Unter dem Hashtag #BringBackMcPlant setzen sie sich für die Rückkehr des Burgers ein, sprechen ihren Unmut aus oder rufen teils zum Boykott auf. Für Deutschland gibt es noch keine Perspektive, ob der McPlant hierzulande im Sortiment verbleiben wird. Aktuell steht er noch auf der Karte.