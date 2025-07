Kunden sind Feuer und Flamme – McDonald’s verkündet „internationale Ankunft“

McDonald’s ist aus vielen Ländern kaum noch wegzudenken. Doch das Sortiment variiert je nach Region. Alleine bei einem Besuch ins Nachbarland – der Niederlande – bemerkt man Unterschiede.

Dort gibt es in den Filialen von McDonald’s unter anderem die „Fritessaus“, die einer Mayonnaise hierzulande ähnelt. Auch in anderen Ländern gibt es Produkte, die hierzulande wohl kaum einer kennt. Das könnte sich allerdings schon bald ändern. In einem Facebook-Post kündigt der Burger-Gigant an: „International Arrivals Incoming“. Doch auf was kannst du dich gefasst machen?

McDonalds verkündet „international Arrivals“

Ab dem 17. Juli startet McDonalds nach Angaben des Instagram-Accounts „neuimladen“ die Aktion „Mit Mecces um die Welt“. Demnach sollen in drei Phasen verschiedene Produkte aus Australien, Japan, China, Thailand, Indonesien und Co. in deutschen Filialen erhältlich sein.‘

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

+++ Hier mehr lesen: McDonald’s streicht beliebte Produkte – Kunden enttäuscht: „Als würde mein Herz brechen“ +++

So kündigt beispielsweise auch das McDonald’s Team Prünte auf Facebook an: „Andere jagen Bucket-List-Spots oder Michelin-Sterne – wir? Wir testen, was McDonald’s in jedem Land wirklich drauf hat.“ Doch welche Produkte soll es geben?

+++ Auch interessant: McDonald’s: Neues Produkt lässt Fans ausrasten – damit hätte niemand gerechnet +++

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Diese Produkte sind geplant

Nach Angaben von „neuimladen“ seien insgesamt 20 Produkte geplant. Darunter verschiedene Burger, Getränke, Dipps, Nuggets, Beilagen, Eis und Desserts geplant. Eine offizielle Bestätigung von McDonald’s gibt es dazu bislang allerdings nicht.

Hier mehr lesen:

Bei vielen kommt der Gedanke, McDonald’s-Produkte aus dem Ausland zu probieren, offenbar gut an. „Genau sowas wollte ich immer bei McDonald’s haben“, „Vielleicht muss ich nach Jahren wohl doch mal wieder zu Mecces“ und „Wieso wird sowas nicht öfter gemacht?“ heißt es in den Kommentaren.