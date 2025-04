McDonald’s: Neues Produkt lässt Fans ausrasten – damit hätte niemand gerechnet

McDonald’s ist eine beliebte Anlaufstelle für Fast-Food-Fans. Die Speisekarte bietet zahlreiche Produkte von Burgern, Pommes bis hin zu Wraps, Nuggets, Frühstück und Co. Wer es lieber süß mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten.

Jetzt können sich McDonald’s-Besucher auf ein weiteres neues Produkt gefasst machen. Dabei hätte mit diesem Angebot wohl niemand mehr gerechnet.

McDonald’s: Dieses Produkt lässt Fans ausrasten

Passend zum Minecraft-Film hat sich McDonald’s eine besondere Aktion überlegt. Dort gibt es ein ganzes „Minecraft-Menü“ (>>> hier mehr lesen) und einen „Minecraft“-Milchshake mit Pistaziengeschmack.

Neu dazugekommen ist auch die Pistazien Sauce bei McDonald’s. Bestellen kann man sie beispielsweise zu Pancakes oder zu einem Eis – ähnlich wie die Schoko- und Karamell-Saucen. Das dürfte nicht nur „Minecraft“-Fans, sondern auch Pistazien-Liebhaber zum Ausrasten bringen.

Pistazien-Produkte wieder im Trend?

Im letzten Jahr gab es einen regelrechten Hype um die „Dubai-Schokolade“, die mit Pistaziencreme und Kadaifi gefüllt ist. Solche Tafeln wurden bei Online-Verkaufsportalen für Tausende Euro gehandelt. Nach einigen Woche war der Hype um das beliebte Pistazien-Produkt dann aber doch wieder vorbei. Dass McDonald’s jetzt mit der Pistazien Sauce punkten möchte, dürfte für viele also recht überraschend kommen.

Ob das Unternehmen damit auf lange Sicht Erfolg haben wird, bleibt nun abzuwarten. Übrigens: Nicht nur McDonald’s, sondern auch Burger King bietet seit kurzem ein neues Produkt in den Filialen an, doch die kamen bei vielen Kunden nicht gut an (>>> hier findest du alle wichtigen Informationen zu dem Thema).