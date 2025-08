Kinder unter 16 Jahren werden in McDonald’s-Filiale ausgegrenzt – zum Wohle der anderen Gäste

Führt McDonald’s bald Altersbegrenzungen ein? Fast Food-Liebhaber werden einen Schrecken kriegen, wenn sie von der Regel in dieser Filiale erfahren: Kinder und Jugendliche unter 16 müssen hier nämlich draußen bleiben. DAS hat es damit auf sich.

Erst einmal kann Entwarnung gegeben werden: Die ungewöhnliche Regel gilt nämlich nicht etwa in allen McDonald’s-Filialen, sondern in einem einzigen Geschäft in Großbritannien. Der Hintergrund: Erwachsene sollen in einem bestimmten Bereich Essen und Arbeiten können, ohne gestört zu werden.

McDonald’s: Kein Zutritt für Kinder unter 16 Jahre

Die Regel gilt in einer Filiale des Fast Food-Giganten in Whitefield in Großbritannien. Und auch nicht die ganze Filiale, sondern nur ein Bereich unterliegt der Vorschrift, wie das britische Nachrichtenportal „The Mirror“ berichtet. „Werktags ist dieser Bereich für Geschäfts-/Laptop-Nutzer und Erwachsene über 16 Jahren reserviert […]. Wenn Sie jünger als 16 aussehen, behalten wir uns das Recht vor, Sie auf einen anderen Bereich des Restaurants zu verweisen“, warnt ein Schild.

Dein Newsletter mit spannenden Verbraucher-Themen Clever gespart & gut informiert

News zu Einkaufen, Reisen, Geld

Experten-Tipps von Ron Perduss

Einmal pro Woche per Mail Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich. Opt-In Version Kampagne Kontaktkanal

Der abgetrennte Bereich hat insgesamt 18 Sitzplätze und die restlichen 114 Plätze können weiterhin auch von den jüngeren Gästen genutzt werden. Schon seit 2019 gibt es das Konzept in der McDonald’s-Filiale in Whitefield, mit dem Kunden entgegengekommen werden soll.

Ruhebereich auch in Deutschland?

In einer anderen britischen McDonald’s-Filiale in Edinburgh herrscht seit Anfang des Jahres ein ähnliches Konzept, wenn auch härter. Hier dürfen Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren ohne Erwachsene den Laden nach 17 Uhr gar nicht mehr betreten, wie „Bild“ berichtet. Der Grund: Sie würden sich „zu asozial“ verhalten.

Mehr Nachrichten:

Könnte es den abgesperrten Bereich auch bald in Deutschland geben? Schließlich fällt auf, dass immer mehr Laptop-Arbeitsplätze und weniger Spielbereiche für Kinder in den McDonald’s-Filialen in Deutschland zu finden sind. Auf „Bild“-Anfrage gibt die Restaurant-Kette Entwarnung: „Ein dezidierter Ruhebereich ist nicht geplant“, heißt es in einer Stellungnahme.